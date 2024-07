Le PM Pham Minh Chinh reçoit le vice-PM et ministre des Affaires étrangères du Laos

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumxay Kommasith. Photo: VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 5 juillet à Hanoï le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumxay Kommasith, en visite de travail au Vietnam.

Lors de la réception, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la visite de Saleumxay Kommasith en tant que chef du Comité national de pilotage sur la facilitation du commerce et des transports. Il s'est dit convaincu que cette visite sera un grand succès et contribuera notablement au renforcement des relations d'amitié grandiose, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith a remercié le gouvernement vietnamien d'avoir accordé la priorité la plus importante au développement des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, affirmant que le Parti, l'État et le peuple du Laos continueront de collaborer avec le Parti, l'État et le peuple du Vietnam pour cultiver et préserver l'amitié grandiose, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux pays.

Auparavant, le vice-Premier ministre vietnamien Tran Luu Quang s'est entretenu avec le vice-Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et la délégation interministérielle et sectorielle du gouvernement lao.

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a déclaré que cette visite était une bonne occasion pour les deux parties de discuter des mesures spécifiques pour mettre en œuvre les directives des hauts dirigeants des deux pays et les résultats de la 46e session du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale Vietnam-Laos.

Il a également félicité le Laos pour assumer avec succès le rôle de président de l'ASEAN en 2024, affirmant que le Vietnam continue de soutenir le Laos dans ses responsabilités internationales importantes cette année.

Les deux vice-Premiers ministres ont salué les importantes réalisations de coopération récentes, notamment la coordination étroite entre les deux pays, l'augmentation des échanges de délégations et des contacts de haut niveau, ainsi que les mécanismes de coopération bilatérale. La coopération en matière de défense et de sécurité reste un pilier important ; le commerce bilatéral au cours des cinq premiers mois a atteint 780 millions de dollars, en hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Le Vietnam compte actuellement 255 projets au Laos avec un capital d'investissement total d'environ 5,5 milliards de dollars.

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir les piliers de la coopération, de lever les obstacles, de résoudre certains retards et d'accélérer la mise en œuvre de projets clés tels que les ports 1, 2 et 3 de Vung Ang, ainsi que des projets routiers et ferroviaires.

Concernant les questions internationales et régionales d'intérêt commun, les deux parties ont souligné la nécessité d'accroître le partage et l'échange d'informations, ainsi que la coordination étroite lors des forums régionaux et internationaux.

À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith a également eu des séances de travail avec le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien. -VNA/VI