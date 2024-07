Le PM Pham Minh Chinh reçoit le président de la BAII

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu ce mardi à Hanoï le président de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII), Jin Liqun, en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII), Jin Liqun. Photo: VNA

Le Premier ministre a déclaré que le Vietnam appréciait hautement et attachait de l'importance au développement des relations de coopération avec l'AIIB, tout en soulignant que le Vietnam promouvait trois avancées stratégiques, notamment dans le développement des infrastructures stratégiques telles que le transport, la santé, l'éducation, la culture, les sports, la réponse au changement climatique, les infrastructures numériques, les infrastructures de développement vert...

Le chef du gouvernement a demandé à la BAII de conseiller, de financer et de soutenir des emprunts à des taux d'intérêt préférentiels pour le Vietnam dans des projets d'infrastructure à grande échelle tels que l'autoroute Nord-Sud ; trois lignes ferroviaires du Nord reliées à la Chine et via la Chine, à l'Europe et à l'Asie centrale ; les lignes ferroviaires urbaines à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.

Jin Liqun, de son côté, a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement et son taux de croissance économique impressionnant au cours de la période écoulée alors que l'économie mondiale était confrontée à de nombreux défis.

Il a déclaré que la BAII accorderait environ 5 milliards de dollars avec des taux d'intérêt préférentiels pour coopérer avec le Vietnam et était tout à fait d'accord avec les orientations de coopération soulignées par le Premier ministre.

La BAII est une banque multilatérale de développement créée en 2016 avec 57 pays membres fondateurs (dont le Vietnam). À ce jour, le nombre de membres de la BAII compte 109 pays, représentant 81 % de la population et 65 % du PIB mondial. 274 projets ont été approuvés pour une valeur totale de plus de 53,5 milliards de dollars pour les pays membres.

Au Vietnam, la Banque s'est principalement concentrée ces derniers temps sur le secteur privé, avec trois projets (d'une valeur totale de 223 millions de dollars) dans les domaines du soutien à la réponse au COVID-19 et du développement de l'énergie solaire, de l'hydroélectricité et des infrastructures pour répondre au changement climatique.

Actuellement, l'AIIB a exprimé son intérêt pour le parrainage d'un certain nombre de projets au Vietnam dans les domaines des énergies renouvelables, des infrastructures de transport, de l'approvisionnement en eau et du drainage... -VNA/VI