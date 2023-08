Le PM Pham Minh Chinh reçoit le PDG du groupre Abbott

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 9 août à Hanoï, Robert Ford, PDG du groupe Abbott, en visite de travail au Vietnam.

Il a déclaré que dans sa politique étrangère, le Vietnam considérait les États-Unis comme l'un de ses partenaires de premier plan, souhaitant promouvoir de plus en plus substantiellement et efficacement le partenariat intégral Vietnam-États-Unis

, sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l’institution politique de chacun.

Il a hautement apprécié les contributions pratique et efficaces du groupe Abbott au développement économique du Vietnam et aux relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Pham Minh Chinh et Robert Ford se sont félicités du développement remarquable des relations bilatérales entre le Vietnam et les États-Unis au cours des dernières années. Les États-Unis sont le plus grand débouché du Vietnam, et le Vietnam est devenu le 7e partenaire commercial des États-Unis et leur plus grand partenaire au sein de l’ASEAN.

Le Vietnam se développe rapidement et durablement sur la base des sciences et technologies, d’innovation et de transformation numérique, édifie un environnement commercial équitable, transparent et stable, a-t-il affirmé.

Le Premier ministre vietnamien a aussi affirmé que le gouvernement était toujours prêt à écouter les opinions des entreprises, y compris les entreprises américaines ; souhaitaient et créaient des conditions favorables pour que les entreprises développent leurs activités, en particulier dans les domaines de la transformation numérique, de l'économie numérique, de l'industrie manufacturière et de fabrication, de la santé, de la haute technologie, de la formation des ressources humaines, etc.

Le chef du gouvernement vietnamien a suggéré que le groupe américain continue d'augmenter les investissements, d'améliorer la qualité des usines de médicaments, de développer l'industrie pharmaceutique au Vietnam ; appelant les entreprises des États-Unis et d'autres pays à investir au Vietnam, à soutenir le pays dans l'élaboration et la mise en œuvre de directives nutritionnelles professionnelles.

Robert Ford s'est réjoui et a hautement apprécié les réalisations obtenues par le Vietnam en matière de développement, en particulier la reprise et le développement socio-économique après la pandémie de COVID-19, ainsi que la politique d'ouverture et l'écoute et la compréhension du gouvernement vietnamien à l'égard des entreprises.

Précisant que le Vietnam avait un grand potentiel pour la recherche clinique et la production pharmaceutique à grande échelle, Robert Ford a déclaré que le groupe Abbott continuerait ses activités à long terme au Vietnam.

Le groupe Abbott est entré au Vietnam en 1995. Actuellement, le groupe possède deux usines pharmaceutiques au pays.