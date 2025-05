Le PM Pham Minh Chinh reçoit le ministre tanzanien des AE et de la Coopération d'Afrique de l'Est

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération d'Afrique de l'Est de la République-Unie de Tanzanie, Mahmoud Thabit Kombo. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 30 avril à Hô Chi Minh-Ville, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération d'Afrique de l'Est de la République-Unie de Tanzanie, Mahmoud Thabit Kombo, en visite officielle au Vietnam et participant à la célébration du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.

Le Premier ministre a salué cette première visite au Vietnam du ministre Mahmoud Thabit Kombo, coïncidant avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1965-2025). Il a souligné que la présence de la délégation tanzanienne lors de cette célébration historique est un encouragement précieux pour le Parti, l'État et le peuple vietnamiens.

Pham Minh Chinh a rappelé sa visite en Tanzanie en 2019 et sa rencontre avec la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan en 2024. Il a proposé aux deux pays de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau et exprimé son souhait d'accueillir bientôt la présidente Samia Suluhu Hassan et le Premier ministre Kassim Majaliwa au Vietnam.

En outre, il a invité la Tanzanie à ouvrir une ambassade à Hanoï. Parallèlement, l'ambassade du Vietnam en Tanzanie continuera de promouvoir les relations bilatérales, jouant le rôle de passerelle pour aider la Tanzanie à accéder au marché de l'ASEAN et le Vietnam au marché d'Afrique de l'Est.

Il a proposé de faire de la coopération économique un pilier central, en promouvant un cadre juridique bilatéral, notamment par la signature d'un accord de libre-échange, et en stimulant les domaines potentiels tels que la transformation numérique, l'agriculture, l'aquaculture, le tourisme, l'aviation, l'éducation et la cybersécurité.

A cette occasion, le Premier ministre a demandé au gouvernement tanzanien de continuer à soutenir Viettel et d'autres entreprises vietnamiennes pour qu'elles investissent et fonctionnent de manière stable et efficace, apportant ainsi des contributions concrètes au développement des deux pays.

Pour sa part, le ministre Mahmoud Thabit Kombo a exprimé son honneur de participer à la cérémonie commémorant le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale du Vietnam.

Transmettant les salutations de la présidente tanzanienne, il a invité les dirigeants vietnamiens à visiter la Tanzanie. Il a également appelé à renforcer la coopération dans l'agriculture, notamment la transformation de la noix de cajou.

Il a promis d'accélérer les négociations pour signer rapidement des accords de protection des investissements et de non-double imposition, ainsi que d'autres accords de coopération sectorielle. -VNA/VI