Le PM Pham Minh Chinh reçoit le ministre-président du Land de Hesse

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu jeudi 28 novembre le ministre-président du Land de Hesse Boris Rhein en visite de travail au Vietnam. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu jeudi 28 novembre le ministre-président du Land de Hesse Boris Rhein en visite de travail au Vietnam.



Le chef du gouvernement a déclaré que le Vietnam appréciait le développement de son partenariat stratégique avec l’Allemagne, en accordant la priorité à la coopération avec le Land de Hesse.



Boris Rhein a indiqué que sa visite est destinée à renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de la formation et du travail. Il a affirmé la volonté du Land de Hesse renforcer les liens avec le Vietnam.



Les deux parties se sont réjouies du développement positif et efficace des relations entre le Vietnam et le Land de Hesse. Notamment, les échanges bilatéraux ont atteint ces dernières années environ 1 milliard d’euros, ce qui représente 10% du total des échanges entre le Vietnam et l’Allemagne. Des entreprises de premier plan du Land de Hesse, telles que Bilfinger & Berger, Messer, Sanofi-Aventis, Fresenius et Commerzbank, ont réalisé des investissements efficaces au Vietnam.



Le dirigeant vietnamien a présenté six domaines prioritaires pour une collaboration renforcée. Il a exhorté le Land de Hesse à soutenir la ratification rapide par le Bundestag allemand de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et a encouragé ses entreprises à accroître leurs investissements au Vietnam.



Il a également souligné la nécessité de développer davantage l’Université Vietnam-Allemagne (VGC), en particulier dans des domaines tels que la haute technologie, la finance, la banque, les industries des semi-conducteurs et l’intelligence artificielle (IA).



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé le Land de Hesse et l’Allemagne à partager leur expertise dans la mise en œuvre de projets sur le développement durable, la réponse au changement climatique, l’énergie propre et renouvelable, au service des objectifs de réduction des émissions de carbone.



Il a également demandé un soutien au Vietnam dans l’accès aux sources de capitaux, à l’expertise en gestion et à la formation de la main-d’œuvre pour mettre en œuvre le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).



Le Premier ministre a recommandé à l’État allemand d’accueillir davantage de travailleurs vietnamiens et de faciliter l’intégration et les conditions de vie et de travail de la communauté vietnamienne expatriée dans le pays.



Boris Rhein a affirmé son soutien continu à la VGU, en promouvant la coopération entre les instituts de formation et de recherche des deux parties dans les secteurs de la haute technologie, de la finance et de la banque, des semi-conducteurs et de l’IA, et en maintenant les bourses pour les étudiants vietnamiens.



Avec l’approbation récente par l’Allemagne d’une loi sur la main-d’œuvre migrante, il a suggéré de tirer parti de ce cadre pour accroître l’offre de main-d’œuvre vietnamienne pour la Hesse, répondant ainsi aux pénuries de main-d’œuvre du Land allemand tout en offrant aux travailleurs vietnamiens de meilleures opportunités d’emploi en Allemagne.



En prévision du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne en 2025, les deux parties ont convenu d’organiser des échanges culturels et sportifs pour renforcer la compréhension mutuelle.



Boris Rhein a salué la communauté vietnamienne en Hesse pour ses contributions à la prospérité et à la diversité culturelle du Land allemand. Il a affirmé son soutien continu pour aider la communauté à s’intégrer, à préserver son patrimoine culturel et à servir de pont d’amitié entre les deux parties. – VNA/VI