Le PM Pham Minh Chinh reçoit le ministre mongol de la Défense Saikhanbayar Gursed

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considérait toujours la Mongolie comme un partenaire important dans la région, souhaitant que les relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Mongolie continuent à se développer plus efficacement dans les temps à venir.

Le chef du gouvernement vietnamien a reçu le 6 décembre à Hanoï le ministre mongol de la Défense Saikhanbayar Gursed, en visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a reçu le 6 décembre à Hanoï le ministre mongol de la Défense Saikhanbayar Gursed, en visite officielle au Vietnam, affirmant partager avec la Mongolie les difficultés socio-économiques dues à l'impact de l'épidémie de COVID-19 et à la situation mondiale en fluctuation. Le Vietnam souhaite renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement avec la Mongolie sur la base des atouts complémentaires.

Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties continuent d'échanger des délégations de haut niveau ; de renforcer les relations politico-diplomatiques ; de se soutenir lors des forums multilatéraux ; d'intensifier la coopération dans l'éducation et la formation, l'agriculture, les échanges entre les deux peuples ; d’étudier pour établir des vols directs, et aussi de favoriser la coopération dans la transformation numérique, la sécurité du réseau...



Le Premier ministre vietnamien a demandé au ministre de continuer à prêter attention à la promotion des relations de coopération entre les deux ministères de la Défense et les deux armées Vietnam - Mongolie.



Les gouvernements des deux pays créent toujours les conditions les plus favorables pour que les ministères de la Défense et les armées des deux pays renforcent les échanges, améliorent leur compréhension, renforcent la confiance mutuelle, coopèrent ensemble sur la base du bénéfice mutuel, a-t-il précisé.



Saikhanbayar Gursed a souligné que le Vietnam occupait une place particulière dans la politique étrangère de la Mongolie et était un partenaire important. La Mongolie considère le Vietnam comme un partenaire fiable ; apprécie hautement le développement du Vietnam et souhaite améliorer les relations avec le pays.

Il a exprimé son désir de renforcer la coopération avec le Vietnam dans la formation d’officiers, la médecine militaire, la culture et l'art, les sports militaires ; d'échanger des expériences dans la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, etc.



Le ministre Saikhanbayar Gursed a déclaré qu'il contribuerait à promouvoir les domaines de coopération mentionnés par le Premier ministre.



Les deux parties ont également échangé les points de vue sur la situation mondiale et régionale et les questions d'intérêt commun, tout en soulignant l'importance du maintien d'un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement, et sur le règlement des différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international.

Auparavant, le ministre mongol s’était entretenu avec le ministre vietnamien de la Défense nationale Phan Van Giang.

Les deux parties ont convenu d'évaluer qu'au cours des dernières années, les relations entre les deux pays se développaient continuellement dans de nombreux domaines, en particulier dans l'économie, le commerce, l'éducation et l'investissement.

En ce qui concerne la coopération de défense, sur la base de l'Accord entre les deux gouvernements Vietnam - Mongolie sur la coopération dans le domaine de la défense, signé en 2019, les deux parties ont procédé à des échanges de délégations, de contacts à tous niveaux, de la formation ; à l'envoi de fonctionnaires pour participer à des conférences, séminaires, activités multilatérales organisés par la Mongolie...



Dans les temps à venir, les deux parties continueront à entretenir des contacts de haut niveau ; à coopérer dans la médecine militaire, la culture et l'art, les sports militaires et l’échange d'expériences dans la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU...