Le PM Pham Minh Chinh reçoit le ministre indien de la Défense

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la coopération entre les ministères de la Défense et les armées du Vietnam et de l'Inde lors de la réception du ministre indien de la Défense Rajnath Singh le 8 juin à Hanoï.

Les parties ont déployé des efforts pour promouvoir la coopération bilatérale sur la base de la confiance, de la sincérité et de la responsabilité et de manière pratique, efficace et appropriée pour contribuer à la construction d'armées fortes des nations et à la protection de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale, a déclaré le chef du gouvernement Pham Minh Chinh.



Il a affirmé que le Parti, l'État, le gouvernement et le peuple vietnamiens apprécient et veulent toujours favoriser l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique du pays avec l'Inde sur la base des liens historiques et culturels des parties, des valeurs et des avantages similaires, de la confiance stratégique, de la compréhension mutuelle et des engagements envers le droit international.



Dans les temps à venir, les deux pays devraient continuer à bien se coordonner dans l'organisation des activités de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques; et de mettre en œuvre efficacement leurs accords et documents de coopération signés, a noté Pham Minh Chinh.



Le Premier ministre a souhaité que l'Inde soutienne le Vietnam dans la prévention et le contrôle des maladies, la formation des ressources humaines de qualité, la promotion de la transformation numérique, la réponse au changement climatique, la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et le développement de l'économie verte et circulaire.



Il a hautement apprécé le rôle de l'Inde dans les forums internationaux et régionaux, ainsi que la coordination et le soutien solides partagés entre les deux pays, en particulier aux Nations Unies et au Mouvement des pays non alignés.



Il a déclaré que le Vietnam espère que l'Inde, en tant que grande puissance de la région, prendra des initiatives et des actions pratiques pour promouvoir la solidarité et la centralité de l'ASEAN dans la structure de sécurité régionale, ainsi que la mise en œuvre effective de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (UNCLOS).



Le chef du gouvernement a déclaré que le Vietnam et l'Inde devaient soutenir activement et participer aux activités multilatérales organisées par chaque partie, en particulier celles dans le cadre de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN élargie et les activités entre l'ASEAN et l'Inde.



Le gouvernement vietnamien créera les conditions les plus favorables pour que les ministères de la Défense et les armées des deux pays augmentent les échanges, améliorent la compréhension, renforcent la confiance mutuelle et coopèrent ensemble pour des avantages mutuels, a-t-il souligné.



De son côté, le ministre indien Rajnath Singh a souscrit aux recommandations de son hôte, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la Déclaration de vision commune sur le partenariat de défense Inde-Vietnam à l'horizon 2030 et d'un protocole d'accord sur le soutien mutuel en matière de logistique entre les deux ministères de la Défense, tous deux fraîchement signés.



Il a déclaré qu'il soutenait la réalisation pratique et efficace de l’UNCLOS, contribuant à la création d'un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement dans la région et dans le monde.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a profité de l'occasion pour transmetrre son invitation au Premier ministre indien Narendra Modi à se rendre au Vietnam en temps voulu.