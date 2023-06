Le PM Pham Minh Chinh reçoit le ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 22 juin à Hanoï le général de corps d'armée Álvaro López Miera, ministre des Forces armées révolutionnaires cubaines, en visite de travail au Vietnam.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Álvaro López Miera, ministre des Forces armées révolutionnaires cubaines. Photo : VNA

Pham Minh Chinh a salué la 5e visite au Vietnam du responsable cubain. Il a affirmé que le Vietnam considérait toujours Cuba comme un camarade, un frère et un ami traditionnel spécial. Le Vietnam se souvient toujours du soutien et de l'assistance importants et efficaces accordés par le Parti, le gouvernement, le peuple et les forces armées cubains au Vietnam dans la lutte pour l'indépendance d’hier, et dans l’édification et la défense nationales d’aujourd’hui.

Le Vietnam partage les difficultés auxquelles Cuba est confrontée ; fera de son mieux pour soutenir Cuba dans sa capacité ; est disposé à partager ses expériences à travers les mécanismes. Le Vietnam soutient la résolution des Nations Unies contre l'embargo contre Cuba

. Pham Minh Chinh a félicité Cuba d'avoir surmonté la pandémie de COVID-19 et partagé et soutenu le Vietnam dans la prévention et le contrôle de la pandémie.

Il a précisé que le Vietnam avait progressivement surmonté les difficultés, édifiant un pays de plus en plus développé. En 2022, le Vietnam a connu une échelle de l'économie d’environ 410 milliards de dollars, se classant au 4e rang de l'ASEAN, le revenu par habitant passant de 100 dollars à plus de 4.100 dollars. Le pays figure parmi les 30 économies leaders en termes de commerce international.

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le gouvernement vietnamien créait toujours des conditions favorables au resserrement des relations de défense entre les deux pays, - le pilier et le modèle des relations Vietnam-Cuba.