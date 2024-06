Le PM Pham Minh Chinh reçoit le ministre cambodgien de l'Inspection

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réitéré la politique constante du Vietnam consistant à attacher de l'importance au développement du bon voisinage, de l'amitié traditionnelle, de la coopération intégrale et de la durabilité à long terme avec le Cambodge, lors d'une réception à Hanoï le 10 juin pour le ministre cambodgien de l'Inspection Huot Hak.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa confiance que sous le règne judicieux du roi Norodom Sihamoni, la saine politique du Parti du peuple cambodgien (PPC) dirigé par son président Samdech Techo Hun Sen et la direction du gouvernement dirigé par le Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet, le Cambodge continuera à récolter d’importants résultats socio-économiques, en vue de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030 et un pays à revenu élevé d’ici 2050.



Soulignant la visite du ministre comme une étape cruciale pour continuer à concrétiser les accords entre les dirigeants de haut rang, il a salué les entretiens fructueux entre Huot Hak et l'inspecteur général vietnamien Doan Hong Phong, notant que le mémorandum de coopération en matière d'inspection récemment signé devrait renforcer le partage. d'informations et d'expérience dans le domaine.



Le gouvernement vietnamien est prêt à favoriser la coopération entre l'Inspection gouvernementale du Vietnam et le ministère cambodgien de l'Inspection, a-t-il affirmé.



Le dirigeant vietnamien a proposé que les deux parties continuent de faciliter les visites et les réunions de haut niveau entre les dirigeants, d'améliorer l'efficacité des accords et mécanismes de coopération existants et de renforcer l'unité et la coopération entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.



En outre, des efforts supplémentaires devraient être déployés pour améliorer la coopération économique, afin d'atteindre bientôt l'objectif de 20 milliards de dollars de commerce bilatéral, a-t-il déclaré, citant que ce chiffre a approché les 4 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de 2024, en hausse de 16,8% par an.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le Cambodge d'avoir résolu les difficultés des personnes d'origine vietnamienne au Cambodge, leur permettant ainsi de servir de pont d'amitié entre les deux pays tout en créant des conditions favorables pour les entreprises vietnamiennes dans le pays.



Le Premier ministre a réaffirmé le principe selon lequel il ne faut pas permettre aux forces hostiles d’utiliser le territoire d’un pays pour nuire à la sécurité et aux intérêts de l’autre. Des efforts doivent également être faits pour accomplir les 16 % de charge de travail restants liés à la démarcation de la frontière et à la pose de balises, en s'efforçant de construire une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable, a-t-il ajouté.



Huot Hak, pour sa part, a souscrit aux suggestions du Premier ministre Pham Minh Chinh sur la consolidation de la solidarité et de la coopération entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Il a félicité le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leurs réalisations dans la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti et des objectifs stratégiques de développement national, qui ont renforcé la position internationale du Vietnam.



Il s’est engagé à approfondir davantage les relations bilatérales, en s’alignant sur les accords conclus par les dirigeants de haut rang, notamment les résultats de la visite officielle du Premier ministre cambodgien Hun Manet au Vietnam en décembre 2023.- VNA/VI