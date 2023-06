Le PM Pham Minh Chinh reçoit le fondateur et président exécutif du FEM Klaus Schwab

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (FEM), lundi 26 juin, dans le cadre de la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du FEM à Tianjin, en Chine, et a assisté à la signature d’un protocole d’accord entre le Vietnam et le FEM pour la période 2023-2026.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (FEM), à Tianjin, le 26 juin. Photo: VNA

Dans une atmosphère cordiale et ouverte, les deux hommes ont discuté de la situation économique mondiale, des nouvelles tendances de développement et des résultats du développement socio-économique du Vietnam et des relations de coopération entre le Vietnam et le FEM.



Partageant la situation économique et des perspectives du Vietnam, le chef du gouvernement a souligné que le Vietnam persiste dans son objectif de stabilisation macroéconomique et de promotion de la croissance.



Il a demandé au FEM de continuer à accompagner le Vietnam, à soutenir les connexions avec les entreprises membres du FEM, à aider le Vietnam à attirer des investissements de haute qualité, notamment dans les domaines de la haute technologie, de la transition énergétique, de la transformation numérique, des infrastructures stratégiques.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également exhorté le FEM à continuer à renforcer les échanges sur les tendances de développement du monde, à fournir des conseils politiques pour aider le Vietnam à améliorer sa compétitivité, son environnement des investissements et des affaires, à s’adapter aux nouvelles réglementations et tendances.



Le professeur Klaus Schwab a exprimé son plaisir d’accueillir le dirigeant du gouvernement vietnamien à la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du FEM à Tianjin, estimant que la participation et les contributions du Vietnam à cette édition apporteront une histoire optimiste du redressement économique dans le contexte où l’économie mondiale est confronté à de nombreux défis.



Il s’est dit impressionné par le redressement économique et la stabilité macroéconomique du Vietna, et a souligné un fort engagement dans la promotion de la coopération avec le Vietnam, affirmant collaborer étroitement avec les organes concernés pour proposer et mettre en œuvre des projets de coopération substantiels qui correspondent aux intérêts du Vietnam et aux avantages du FEM.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le professeur Klaus Schwab ont eu un échange approfondi sur les principaux sujets du Forum de Davos prévu en janvier 2024.



Les deux parties ont convenu que la technologie et l’intelligence artificielle (IA), en particulier l’application des technologies nouvelles et de l’IA dans les secteurs de la fabrication, des services, du développement agricole et de la formation professionnelle, devraient être au cœur de la conférence.



Le professeur Klaus Schwab a exprimé ses impressions sur le dynamisme de la jeune génération vietnamienne face au développement de la technologie, affirmant que c’est l’un des grands avantages compétitifs du Vietnam.



Il a solennellement invité le Premier ministre Pham Minh Chinh à assister au Forum de Davos 2024. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également invité le professeur Klaus Schwab et d’autres dirigeants du FEM à se rendre le plus tôt possible au Vietnam.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le professeur Klaus Schwab ont supervisé à cette occasion la signature du protocole d’accord Vietnam-FEM pour la période 2023-2026.



Ce texte constitue une base importante pour promouvoir la coopération Vietnam-FEM dans la nouvelle période, axée sur six domaines clés: l’innovation dans le secteur agroalimentaire; le développement des compétences en matière d’innovation et de transformation verte; les clusters industiels vers des émissions nettes nulles; la promotion de l’action plastique, y compris le programme d’action du Partenariat mondial pour l’action plastique (GPAP); la finance pour la transition vers les énergies renouvelables; et la coopération dans la transformation numérique et l’accélération de la création du Centre de la quatrième révolution industrielle.



La signature du protocole d’accord aidera le Vietnam à accéder aux ressources et savoir-faire ainsi qu’à participer aux programmes mondiaux du WEF, établissant ainsi un écosystème synchrone pour promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, attirer les investissements et améliorer la compétitivité nationale.