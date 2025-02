Le PM Pham Minh Chinh reçoit le directeur général de la FAO

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 6 février à Hanoï Qu Dongyu, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en visite de travail au Vietnam.

Il a exprimé sa gratitude à la FAO pour avoir mobilisé des ressources d’aide d’urgence (1,9 million de dollars) pour aider le peuple vietnamien à se remettre après le passage du typhon Yagi en septembre 2024.

Il a pris en haute estime la FAO pour ses importantes réalisations et contributions en tant que forum international important, source de connaissances, de conseil, de financement dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture, avec de nombreuses initiatives conformes aux intérêts des pays en développement.

Le Premier ministre a précisé que le Vietnam mettait actuellement en œuvre un certain nombre de programmes et de projets majeurs tels que le «Plan d'action national pour transformer un système alimentaire transparent, responsable et durable au Vietnam d'ici 2030 ; le Projet de développement durable d'un million d'hectares de riz de haute qualité, de réduction des émissions associée à la croissance verte dans le delta du Mékong d'ici 2030.

Afin de renforcer la coopération bilatérale, le Premier ministre a proposé que la FAO continue d’assister le Vietnam dans le processus de restructuration du secteur agricole en vue d’une valeur ajoutée augmentée et d’un développement vert, durable, intelligent et sensible au changement climatique ; dans le processus d’industrialisation, d’urbanisation rurale, de développement rural vert, propre et beau ; dans la promotion de la transformation numérique…

Il a affirmé que le Vietnam coopérerait avec la FAO pour bien organiser les activités de célébration du 80e anniversaire de sa fondation en 2025, les programmes de coopération internationale ainsi que pour partager les expériences avec les pays africains en matière d'exploitation du potentiel foncier, de réduction de la pauvreté.

Qu Dongyu a hautement apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement et de réduction de la pauvreté, d'amélioration des conditions de vie des populations et de développement agricole, notamment la mise en œuvre très réussie du programme Une commune, Un produit (OCOP), l'exportation de produits agricoles, en particulier le riz, les fruits, etc.

Le directeur général de la FAO a affirmé que le Vietnam était un modèle avec des réalisations et des leçons précieuses que de nombreux pays admirent et dont ils veulent s’inspirer. La FAO soutient toujours les initiatives du Vietnam en matière d’agriculture durable et verte, telles que le programme d’un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions.

Qu Dongyu a suggéré que le Vietnam continue de renforcer sa coopération avec la FAO, en promouvant notamment son rôle important dans la coordination efficace de la mise en œuvre des programmes de coopération tripartite FAO-Vietnam-pays africains, la coopération Sud-Sud, contribuant au développement et à la transformation de l'agriculture et de l'alimentation durables dans le monde. - VNA/VI