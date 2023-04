Le PM Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadrice du Cambodge au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 7 avril à Hanoï Mme l'ambassadeur du Cambodge Chea Kimtha, venue le saluer à l'occasion de son entrée en fonction au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et l'ambassadrice du Cambodge Chea Kimtha. Photo : VNA

Pham Minh Chinh a félicité Mme Chea Kimtha pour sa nomination en tant que première ambassadrice du Cambodge au Vietnam. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à soutenir et à partager ses expériences pour que le Cambodge organise avec succès le SEA Games 32.

L'ambassadrice Chea Kimtha a exprimé son honneur d'assumer le rôle de première ambassadrice du Cambodge au Vietnam. Elle a remercié le Vietnam pour son soutien accordé au Cambodge dans sa lutte contre la pandémie de COVID-19, dans l’organisation avec succès du Sommet de l'ASEAN 2022 et récemment, dans le relais de la torche des SEA Games 32, avec la participation d’environ 400 personnes. Elle a affirmé faire de son mieux pour contribuer à approfondir davantage les relations entre les deux pays, contribuant ainsi au développement et à la prospérité commune des deux parties.

Le chef du gouvernement vietnamien a suggéré que les deux parties poursuivent des négociations pour achever les 16% restants

de la frontière terrestre pour construire une frontière commune de paix, d'amitié, de coopération et de développement. Il a aussi demandé au Cambodge de continuer à prêter attention aux documents juridiques en faveur des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge, à créer les conditions favorables pour que la communauté vietnamienne au Cambodge puisse vivre et faire des affaires.

L'ambassadrice Chea Kimtha a remercié et affirmé faire des efforts pour mettre en œuvre les propositions du Premier ministre vietnamien concernant le multiple des échanges de délégations, la mise en œuvre effective des accords de coopération de haut niveau entre les deux Parties et les gouvernements, le renforcement des liens entre les deux économies, la promotion de la croissance du commerce bilatéral, l’accélération du commerce frontalier, la promotion de la coopération en matière d'éducation et de formation, de tourisme et d'échanges entre les deux peuples.

A l'occasion du Nouvel an Chol Chnam Thmay 2023, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses vœux à l'ambassadrice et, par son intermédiaire, à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk, au Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et aux hauts dirigeants du Cambodge.