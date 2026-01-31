Le PM Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur de Suède au Vietnam et le PDG du groupe SYRE

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et l’ambassadeur de Suède au Vietnam, Johan Ndisi. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, le 30 janvier à Hanoi, l’ambassadeur de Suède au Vietnam, Johan Ndisi, et Dennis Nobelius, président-directeur général de la société SYRE, filiale du groupe suédois H&M, marque de mode de renommée mondiale.



Lors de la rencontre, le chef du gouvernement a souligné que le Vietnam attache une grande importance à ses relations d’amitié traditionnelle avec la Suède, partenaire majeur du Vietnam en Europe du Nord. Il a précisé que le pays met actuellement en œuvre la Résolution du 14e Congrès national du Parti, visant un développement rapide et durable fondé sur la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, ainsi que sur l’économie verte et circulaire, sans compromettre l’environnement au profit d’une croissance purement quantitative.



Rappelant l’établissement du Partenariat stratégique Vietnam–Suède dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation lors de sa visite en Suède en juin 2025, le Premier ministre a salué le projet d’investissement de SYRE au Vietnam. Il a demandé aux ministères, secteurs et collectivités locales concernés de coopérer étroitement avec le groupe, notamment pour l’évaluation technologique et environnementale, les procédures administratives et la définition d’un calendrier d’investissement approprié.



Pham Minh Chinh a insisté sur les exigences de protection de l’environnement, d’utilisation de technologies modernes et performantes, et de coopération mutuellement bénéfique. Il a également encouragé SYRE à soutenir les entreprises vietnamiennes afin de renforcer leur participation à la chaîne d’approvisionnement mondiale du groupe, contribuant à la création d’emplois et au développement de l’économie circulaire. Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à accompagner et à créer des conditions favorables aux entreprises étrangères, dont SYRE, dans leurs activités d’investissement et d’affaires, dans le respect des lois vietnamiennes et dans l’esprit de « l’harmonisation des intérêts et du partage des risques ».



De leur côté, l’ambassadeur Johan Ndisi et le PDG Dennis Nobelius ont remercié le Vietnam pour son soutien et son accompagnement actifs aux projets d’investissement des entreprises suédoises. Ils ont salué l’établissement récent du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Union européenne, ainsi que du Partenariat stratégique Vietnam–Suède dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation.