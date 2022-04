Le PM Pham Minh Chinh reçoit la ministre des Affaires étrangères du Panama

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 5 avril à Hanoï la ministre panaméenne des Affaires étrangères Érika Mouynes, saluant sa première visite au Vietnam en tant que la chef de la diplomatie du Panama.

Il a hautement apprécié les réalisations du développement socio-économique et le dynamique du Panama dans la région d’Amérique latine au cours des dernières années avant d’informer des réalisations, des efforts et des réalisations du Doi Moi (Renouveau) au Vietnam comme dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 ainsi que ses mesures drastiques et synchrones pour la reprise socio-économique après la pandémie.

Pham Minh Chinh a souhaité que les deux pays continuent de travailler étroitement et efficacement afin que le Panama devienne un pont amenant les marchandises vietnamiennes sur le marché latino-américain, et vice versa, le Vietnam devienne la porte d'entrée des marchandises panaméennes dans le marché de l'Asie du Sud-Est. Les deux parties doivent se concentrer sur la coopération dans le transport et la logistique, promouvoir le rôle du canal et des ports maritimes du Panama ainsi que la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale.



Pham Minh Chinh a proposé d'améliorer l'efficacité du mécanisme du Comité mixte sur la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et le Panama ; de promouvoir la coopération dans les domaines potentiels tels que le commerce, le transport maritime, la finance et la banque, l'agriculture... ; de renforcer les échanges entre les deux peuples et dans la culture ; soutenir la protection des intérêts des citoyens vietnamiens vivant, étudiant et faisant des affaires au Panama.



Le Premier ministre a également demandé au Panama de partager ses expériences avec le Vietnam sur l'application des technologies vertes et d'améliorer la capacité de gouvernance nationale pour le développement durable.



La ministre Érika Mouynes a félicité les grandes réalisations du Doi Moi (Renouveau) du Vietnam dans tous les aspects, ainsi que les réalisations importantes que le Vietnam a réalisées pour répondre à la pandémie de COVID-19. Elles a exprimé sa confiance en le succès du programme de relance socio-économique du Vietnam après la pandémie de COVID-19 et au développement durable.



Le gouvernement panaméen souhaite toujours renforcer davantage ses relations avec le Vietnam, attachant toujours de l'importance au rôle et à la position croissants du Vietnam dans la région et le monde, a affirmé la ministre panaméenne des Affaires étrangères.

Elle s'est engagée à maintenir les échanges de délégations et les contacts entre les deux pays ; à maintenir une coopération efficace et un soutien mutuel lors des forums et organisations multilatéraux internationaux ; à renforcer les échanges commerciaux et d'investissement ; à promouvoir la coopération pour la réponse au changement climatique et dans le développement vert et durable..., afin d’approfondir la coopération multiforme entre le Vietnam et le Panama.