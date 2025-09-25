Le PM Pham Minh Chinh : rapprocher la transformation numérique des citoyens

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Clôturant la 4ᵉ réunion du Comité de pilotage gouvernemental pour le développement des sciences, des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique et du Projet N°06, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de réaliser une percée ; d'agir de manière proactive et efficace ; d'assurer la cohérence et l'interconnexion ; garantir la sécurité de l'information, pour que les citoyens en bénéficient.

Le chef du gouvernement a salué les efforts des ministères, des localités, le soutien et la participation active de la population et des entreprises, qui ont contribué à promouvoir l'innovation, le numérique et le Projet N°06.

Toutefois, il a reconnu que plusieurs programmes restaient en retard, que les mécanismes et politiques visant à promouvoir la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique n'étaient pas encore adaptés aux réalités et que l'infrastructure numérique demeurait insuffisante face au rythme de croissance. Il a également souligné la faiblesse des ressources humaines, notamment dans l'intelligence artificielle, les mégadonnées et la cybersécurité, ainsi que les risques persistants liés à la sécurité des systèmes et aux escroqueries en ligne.

Fixant les orientations et les mesures pour la période à venir, Pham Minh Chinh a exigé que toutes les tâches inachevées soient terminées sans délai et que les procédures administratives soient entièrement traitées en ligne dans 80 % des cas d'ici 2025.

Le Premier ministre a demandé à chaque ministère et chaque province de finaliser ses bases de données d'ici 2025, en assurant leur exactitude et leur interconnexion. Il a ordonné de compléter rapidement le cadre juridique liées au développement scientifique et technologique, à l'innovation, à la transformation numérique et au Projet N°06. Il a mis l'accent sur la "campagne d'alphabétisation numérique" visant à toucher chaque foyer, chaque citoyen.

Panorama de la réunion. Photo: VNA

Concernant les infrastructures, il a chargé le ministère de la Construction d'approuver rapidement les projets de villes intelligentes et le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement d'achever les bases de données foncières. Le ministère de la Sécurité publique devra exploiter efficacement le Centre national des données et transformer l'application VNeID en une "super-application" au service du citoyen numérique et de la société numérique.

Pham Minh Chinh a également insisté sur la nécessité de mobiliser des ressources financières. Il a demandé au ministère des Finances de garantir des fonds suffisants pour les projets prioritaires et à la Banque d'État de mettre en œuvre un paquet de crédit de 500 000 milliards de dôngs, à taux préférentiel, pour soutenir l'innovation, la transformation numérique et les infrastructures stratégiques. -VNA/VI