Le PM Pham Minh Chinh propose des mesures novatrices pour renforcer les relations ASEAN-Australie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté plusieurs propositions pour les relations ASEAN-Australie dans les temps à venir lors du Sommet spécial pour fêter le 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie, le 6 mars à Melbourne.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors de la séance plénière du Sommet spécial pour fêter le 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie, le 6 mars à Melbourne. Photo: VNA

Lors de la séance plénière, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les deux parties devaient réaliser des avancées dans la coopération économique, commerciale et d'investissement, en s'efforçant de doubler les échanges commerciaux au cours des 10 prochaines années. Il a également souligné l’importance de réaliser des avancées dans la coopération dans le développement des ressources humaines, ainsi que dans la coopération en matière de sciences, de technologies et dans l'innovation. Il a proposé d'étudier la possibilité de mener des négociations d’un accord ASEAN-Australie sur l'économie numérique.

En outre, le chef du gouvernement vietnamien a proposé que les deux parties renforcent la confiance politique, coopèrent pour assurer la paix et la sécurité régionales, promeuvent une culture de dialogue et de coopération, ainsi que l'instauration de la confiance et la diplomatie préventive, et encouragent les grands pays à contribuer de manière responsable à la région.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération sous-régionale, de réduire l’écart de développement pour un développement inclusif et durable, d’intensifier la coopération culturelle et les échanges entre les peuples.

De plus, Pham Minh Chinh a proposé que l'ASEAN et l'Australie travaillent ensemble pour construire une région solidaire et résiliente, capable de résister aux chocs et aux fluctuations tant intérieures qu'extérieures, et tirer efficacement parti des nouvelles tendances pour accélérer une croissance globale, durable et inclusive, sans laisser personne de côté.

Il est également important de promouvoir conjointement une région qui respecte le droit international et se comporte selon les règles, dans laquelle les pays respectent la Charte des Nations Unies, le droit international, ainsi que de respecter les règles et normes de conduite de l'ASEAN, de promouvoir l'élaboration de nouvelles règles et normes de conduite, y compris un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace, contribuant à faire de la Mer Orientale une zone maritime de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

En parallèle, il est nécessaire de construire et façonner conjointement une structure régionale ouverte et inclusive, de promouvoir le multilatéralisme avec l'ASEAN jouant un rôle central, étant le facteur central aidant à rassembler et à harmoniser les intérêts entre les grands pays.

Lors du Sommet, les deux parties ont convenu de déployer des efforts pour créer des changements profonds dans la coopération économique, commerciale et d'investissement, de promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines tels que l’innovation, l’économie numérique et la transformation verte. Elles ont également décidé de renforcer la coopération dans de nombreux autres domaines tels que la politique, la sécurité, la défense, la coopération maritime, la cybersécurité, l'éducation, la formation, le travail, le tourisme, la culture ainsi que les échanges entre les peuples...

Les deux parties ont convenu de la nécessité de promouvoir la culture de dialogue et de coopération, l’instauration de la confiance et la prévention des conflits, ainsi que le rôle du droit international et du multilatéralisme dans le comportement et la coopération pour faire face aux défis communs.

Les pays ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté de navigation et de survol en Mer Orientale, de la résolution pacifique des différends sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982). Ils ont appelé à la pleine mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à l'élaboration rapide d'un Code de conduite efficace et substantiel en Mer Orientale (COC) conformément au droit international, y compris la CNUDM 1982, afin de faire de la Mer Orientale une zone maritime de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

Lors du Sommet, les délégués ont adopté une Déclaration sur la vision des dirigeants ASEAN-Australie – Partenariat pour la paix et la prospérité, outre la Déclaration de Melbourne – Partenariat pour l'avenir.-VNA/VI