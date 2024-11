Le PM Pham Minh Chinh prononce un discours politique en République dominicaine. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé le 21 novembre un discours politique à l'Institut d'enseignement supérieur de formation diplomatique et consulaire (Inesdyc) du ministère dominicain des Affaires étrangères, avec pour thème "Élever les relations Vietnam - République dominicaine à une nouvelle hauteur : un passerelle d'amitié et de coopération entre l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine".

Dans son discours, le Premier ministre a affirmé que le Vietnam se souvient toujours et apprécie le soutien précieux des peuples d'Amérique latine et des Caraïbes, y compris de la République dominicaine, dans la lutte pour l'indépendance nationale, l'unification du pays, ainsi que dans le processus de construction et de développement du Vietnam aujourd'hui.

Concernant la situation mondiale et régionale actuelle, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la situation dans le monde et dans les deux régions subissait de profonds changements d'époque.

Selon lui, l'avenir du monde est fortement influencé et façonné par l'explosion du développement technologique et la 4e révolution industrielle. Pham Minh Chinh a également souligné les effets négatifs des défis de sécurité non traditionnels, tels que le changement climatique, l'épuisement des ressources, le vieillissement de la population, les catastrophes naturelles, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'eau, la cybersécurité, ainsi que la criminalité transnationale.

Il a évoqué la tendance croissante à la polarisation, alimentée par la compétition géo-stratégique et géo-économique mondiale, ainsi que le développement des économies numériques, vertes, circulaires, de la connaissance et du partage. Le développement des ressources humaines de haute qualité, en lien avec les sciences et technologies, l'innovation, l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle (IA), l'informatique en nuage et l'Internet des objets (IoT), est également un enjeu majeur.

Le Premier ministre a souligné l'importance de ces questions qui ont un impact profond, global et transversal sur tous les pays et peuples du monde. Aucun pays ne peut les résoudre seul. Par conséquent, il est nécessaire d'adopter une approche nouvelle, inclusive et mondiale.

Selon le Premier ministre Phạm Minh Chính, plus que jamais, il est essentiel que les pays collaborent pour façonner un ordre international fondé sur les règles, mettant en avant le multilatéralisme et le droit international. Il a souligné que cette approche est à la fois un intérêt et une responsabilité fondamentale pour chaque pays et chaque peuple, en particulier pour les nations en développement comme le Vietnam et la République dominicaine.

Après près de 40 ans de Renouveau, le Vietnam, qui était autrefois un pays assiégé et sous embargo, a désormais établi des relations diplomatiques avec 194 pays. En outre, le pays est un membre actif de plus de 70 organisations internationales et a signé 17 accords de libre-échange avec plus de 60 des plus grandes économies mondiales.

Le Vietnam est devenu un pays en développement à revenu intermédiaire, figurant parmi les 34 plus grandes économies du monde et les 20 économies leaders en termes d'échanges commerciaux, avec un chiffre d'affaires d'import-export qui devrait atteindre environ 800 milliards de dollars en 2024.

Le Vietnam est également à l'avant-garde de la mise en œuvre réussie de nombreux Objectifs de développement durable (ODD), contribuant de plus en plus de manière proactive aux préoccupations mondiales communes, notamment aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité internationales, aux secours en cas de catastrophe et à l’aide humanitaire. Le pays est également fortement engagé dans la transition énergétique, avec pour objectif d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

Le Vietnam accorde une grande importance et souhaite renforcer la coopération complète avec la République dominicaine, a affirmé Pham Minh Chinh. Il a proposé aux deux pays de travailler rapidement à établir des bases légales et des plateformes favorables pour cette coopération. Cela inclut des négociations et la signature d'accords de libre-échange, de protection des investissements, ainsi que des accords sur l'exemption des visas d'entrée. Il a également suggéré des domaines de coopération tels que le tourisme, la culture, l'éducation, la science et la technologie, l'énergie, le pétrole, les télécommunications, l'agriculture et la lutte contre le changement climatique.

Sur cette base, le chef du gouvernement vietnamien a défini six domaines prioritaires pour renforcer les relations bilatérales. Il s'agit de consolider et renforcer la confiance politique ; de faire de la coopération économique, commerciale et d'investissement un pilier important des relations bilatérales ; d'intensifier la collaboration dans l'agriculture, la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique et la transition verte ; de promouvoir la coopération dans l'éducation, la formation, le tourisme et les échanges culturels ; de renforcer la coopération multilatérale ; et de contribuer de manière plus proactive à relever les défis mondiaux, notamment le changement climatique, la sécurité énergétique, la sécurité de l'eau, le terrorisme et la criminalité transnationale.

Pham Minh Chinh a déclaré que dans sa politique étrangère globale, le Vietnam accorde une grande importance au développement de l'amitié et de la coopération avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Parmi ces derniers, les bonnes relations entre le Vietnam et la République dominicaine constituent un pont important entre la région de l'ASEAN et l'Amérique latine et les Caraïbes.

Auparavant, lors d'une réunion avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, José Julio Gomez, et le recteur de l'INESDYC, José Rafael Espaillat, le Premier ministre Chinh a présenté les principaux aspects de la politique étrangère du Vietnam en matière d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations. Il a affirmé son soutien à la coopération entre l'Académie diplomatique du Vietnam et l'Inesdyc, notamment dans les domaines académiques, le dialogue politique, la formation et les échanges d'étudiants.

José Julio Gomez et José Rafael Espaillat ont félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de politique étrangère au cours des dernières années. Ils ont estimé que les politiques étrangères de leurs deux pays partagent de nombreuses similitudes, tous deux cherchant à maintenir un environnement stable et favorable au développement national. -VNA/VI