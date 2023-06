Le PM Pham Minh Chinh préside le Forum annuel de la 4e révolution industrielle

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé ce mercredi à Hanoï le Forum annuel de haut niveau de la 4e révolution industrielle de 2023 ayant le thème «Accélérer la transformation numérique et la transition verte pour stimuler l’industrialisation et la modernisation du pays jusqu’en 2030 ».

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du Forum annuel de haut niveau de la 4e révolution industrielle de 2023. Photo : VNA

Le Premier ministre a déclaré que si le Vietnam veut atteindre ses objectifs d’industrialisation et de modernisation, il va devoir se doter d’industries puissantes et autonomes, investir massivement dans les sciences, les hautes technologies et l’innovation. Il convient également de moderniser les infrastructures stratégiques nécessaires à ce processus, a-t-il insisté.

Selon lui, si les ressources domestiques sont des forces motrices, les ressources venues de l’extérieur permettent au Vietnam de réaliser des percées importantes. En effet, si les entreprises vietnamiennes constituent le principal levier de la croissance, les entreprises à participation étrangère apportent des capitaux nécessaires permettant au pays de stimuler l’industrialisation et la modernisation.



Étant une économie dynamique, le Vietnam poursuivra son objectif de devenir un pays puissant et prospère, de se doter d’industries modernes et d’atteindre un revenu intermédiaire de la tranche supérieure en 2030. Il ambitionne de devenir un pays industriel à revenu élevé en 2045.



Le Parti et le gouvernement considèrent la transformation digitale, la transition verte et le développement comme des solutions permettant d’écourter le processus d’industrialisation et de modernisation du Vietnam, a déclaré le Premier ministre.

Il a également souligné que le Vietnam dispose de nombreux avantages lui permettant de répondre aux exigences de la 4e révolution industrielle: une population jeune, créative et réceptive aux nouvelles technologies; des infrastructures modernes nécessaires à la technologie de l’information et au numérique; un cadre juridique favorable et ouvert... Bien que les défis soient nombreux, le Vietnam a de réels atouts pour réaliser son rêve de devenir un pays puissant et prospère, a déclaré le Premier ministre.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le gouvernement continuera à mettre l'accent sur le perfectionnement des institutions, la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation d'une manière conforme au mécanisme du marché et aux pratiques internationales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et d'autres délégués ont visité l'exposition internationale sur la 4e révolution industrielle et assisté à la cérémonie de lancement de la chaîne d'activités de mise en œuvre de la Résolution 29-NQ/TW./.