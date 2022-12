Le PM Pham Minh Chinh préside la session plénière du 5e Forum économique du Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 17 décembre, à Hanoi, la session plénière du 5e Forum économique du Vietnam, placé sous le thème «L’économie vietnamienne en 2023: maintenir la stabilité macroéconomique et garantir les grands équilibres pour relever tous les défis».

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (2e à gauche) préside la session plénière du 5e Forum économique du Vietnam tenue le 17 décembre à Hanoi. Photo : VNA

Organisé sous forme hybrique, le forum a vu la participation de plus d'un millier de délégués qui des responsables des ministères et secteurs de ressort central et local, représentants d'organisations internationales, d'ambassades et de consulats de pays au Vietnam, dirigeants d'entreprises, d'associations, d'universités, d'instituts de recherche, experts nationaux et internationaux.

Le programme s'est concentré sur les questions urgentes, stratégiques et à long terme pour l'économie vietnamienne. Les participants ont avancé des idées sur ce que le pays doit faire pour maintenir sa stabilité macroéconomique et assurer ses grands équilibres économiques afin de minimiser les risques. Identifier les opportunités, les difficultés et les défis et proposer des orientations et politiques appropriées seront nécessaires pour accélérer le processus d'industrialisation et de modernisation, atteindre les objectifs de développement à l'horizon 2030 et vision 2045, stipulés dans la Résolution du 13e Congrès national du Parti ainsi que dans les autres Résolutions du PCV.

Selon le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, en 2023, le Vietnam sera confronté à de nombreuses difficultés et défis pour atteindre ses objectifs de développement, dans le contexte international instable. Par conséquent, cela nécessitera non seulement la détermination de l'ensemble du système politique, des habitants et des entreprises dans la réalisation des tâches et mesures proposées mais aussi le soutien et l'aide de la communauté internationale, des gouvernements, des organisations internationales, des scientifiques, des experts nationaux et étrangers...