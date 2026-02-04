Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, mercredi 4 février à Hanoï, la réunion périodique du gouvernement pour le mois de janvier 2026, sous forme de visioconférence avec les représentants des villes et provinces du pays.

Cette session constitue la première rencontre gouvernementale de l’année 2026, marquant ainsi le début du mandat 2026-2030 et la mise en œuvre des résolutions issues du 14e Congrès national du Parti.

Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a souligné que, malgré un contexte international instable et imprévisible, au Vietnam, le 14e Congrès national du Parti a été couronné de succès, adoptant des points de vue, des objectifs et des tâches novateurs pour la nouvelle phase de développement, notamment le Programme d'action pour la mise en œuvre de la Résolution, créant ainsi un climat d'enthousiasme et de confiance à l'aube d'une nouvelle ère.

Le PM Pham Minh Chinh préside la première réunion périodique du gouvernement en 2026. Photo: VNA

Le bilan socio-économique du premier mois de l'année affiche des signes encourageantes grâce à la mobilisation du système politique, du peuple et de la communauté des affaires. La stabilité macroéconomique est maintenue, l'inflation reste maîtrisée et les grands équilibres de l'économie sont garantis, tandis que les secteurs socio-culturels font l'objet d'une attention accrue, notamment pour assurer à chaque citoyen des célébrations joyeuses du Nouvel An lunaire. La stabilité politique et sociale a été maintenue ; la défense et la sécurité nationales ont été renforcées ; et les relations extérieures ont été favorisées.

Toutefois, le Premier ministre a rappelé que des défis et les difficultés subsistent et a exigé des participants une analyse rigoureuse de la situation afin de lever les obstacles. L’objectif affiché est ambitieux : atteindre une croissance à deux chiffres dès le premier trimestre pour créer une dynamique durable sur l’ensemble de la période 2026-2030, conformément aux objectifs centenaires du pays. À cet égard, le gouvernement a examiné prioritairement son programme d'action pour concrétiser immédiatement les directives du Parti.

Parmi les priorités immédiates, Pham Minh Chinh a insisté sur l’accélération du décaissement des fonds d'investissement public et la mise en œuvre des projets d'infrastructures clés dès les premiers jours de l'année, la préparation des scénarios de régulation économique capables de répondre aux chocs extérieurs, tout en garantissant la sécurité, l'ordre et le bien-être sociaux.

Selon l'ordre du jour, le gouvernement évaluera la situation socio-économique en janvier 2026 ; l'allocation et le décaissement des capitaux d'investissement public ; la mise en œuvre des trois programmes nationaux cibles ; le travail de direction et de gestion du gouvernement et du Premier ministre, ainsi que les résultats des tâches assignées en janvier 2026 ; ainsi que d’autres tâches. En particulier, une attention particulière a été portée à la résolution des difficultés liées à l'application du décret n° 46/2026/NĐ-CP concernant le contrôle des denrées alimentaires et des marchandises à l'import-export. -VNA/VI