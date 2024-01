Le PM Pham Minh Chinh préside la cérémonie d'accueil de son homologue lao

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue lao Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 6 janvier à Hanoï la cérémonie d'accueil de son homologue lao Sonexay Siphandone et de son épouse, en visite officielle au Vietnam du 6 au 7 janvier.



Il s'agit de la première visite officielle de Sonexay Siphandone au Vietnam en tant que Premier ministre lao.



Après la cérémonie d’accueil, les deux Premiers ministres ont visité une exposition de photos sur le Vietnam, le Laos et leurs belles relations, coorganisée par l'Agence vietnamienne d'information (VNA) et le Bureau du gouvernement.



La visite du dirigeant lao se déroule dans le contexte où les relations entre les deux pays se développent bien. Les deux pays maintiennent régulièrement des visites et des contacts de haut niveau, collaborent étroitement dans la mise en œuvre des accords et des plans de coopération.



Sur le plan économique, le Vietnam compte actuellement 241 projets d'investissement au Laos avec un capital total de 5,47 milliards de dollars, se classant au 3e rang parmi les pays et territoires investissant au Laos. Entre janvier et octobre 2023, le commerce bilatéral a atteint plus de 1,3 milliard de dollars.



Dans le cadre de sa visite officielle, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone rencontrera des dirigeants de haut niveau du Parti et de l'État vietnamiens. Notamment, les Premiers ministres des deux pays coprésideront la 46e réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale Vietnam-Laos, assisteront à un forum de coopération en matière d'investissement Vietnam-Laos et à d'autres activités importantes.



A cette occasion, les deux parties examineront également la mise en œuvre des accords de haut niveau et des mécanismes de coopération entre les deux pays dans tous les domaines tels que la politique - diplomatie, la défense - sécurité, l'investissement - commerce, la culture et l'éducation, etc. Elles chercheront à rendre la coopération bilatérale plus substantielle et plus efficace, contribuant à promouvoir l'amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. -VNA/VI