Le PM Pham Minh Chinh prend la parole au World Bio Summit 2022

A l'invitation du président sud-coréen Yoon Suk-yeol, le 25 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté et adressé un discours vidéo au World Bio Summit 2022, placé sous le thème «L’avenir du vaccin et de la biomédecine».

Dans son discours, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que la pandémie de coronavirus s’était propagée au niveau mondial et avait durement touché tous les pays. Le Vietnam a pris différentes mesures pour protéger la santé publique en appelant à la coordination internationale. La diplomatie vaccinale lancée a permis au Vietnam d’organiser la plus grande campagne de vaccination gratuite de son histoire.

A présent, la situation est sous contrôle et l’économie se redresse rapidement. Au cours des neuf premiers mois de 2022, la croissance du PIB a atteint 8,83 %, un chiffre le plus élevée depuis 2011. Le Vietnam tient à remercier ses amis internationaux, dont la République de Corée, pour avoir soutenu sa lutte contre l'épidémie en accordant les vaccins, des équipements et des produits médicaux pendant les moments les plus difficiles.

La crise sanitaire nous a rendu compte à tel point il est urgent de développer des vaccins et des technologies biomédicales permettant de protéger la santé des populations, de renforcer leur résilience face aux futures épidémies pour un monde plus inclusif.

Il a appelé à partager les ressources nécessaires au développement des systèmes médicaux modernes et capables de répondre aux épidémies. Il est impératif de garantir un accès équitable et juste aux vaccins et aux soins sanitaires pour toutes les populations. Ces dernières années, le Vietnam, qui a massivement investi dans les recherches de vaccins et d’équipements médicaux, a besoin du soutien international, notamment la République de Corée.

«En tant que membre actif de la communauté, le Vietnam s’engage à contribuer à la stabilisation des chaînes d’approvisionnement mondiales en vaccins et en produits biomédicaux », a souligné Pham Minh Chinh.

Le World Bio Summit 2022 s'est déroulée les 25 et 26 octobre à Séoul, sous les auspices du ministère sud-coréen de la Santé et du Bien-être, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Environ 300 responsables gouvernementaux, représentants d'organisations internationales et de sociétés pharmaceutiques multinationales se sont réunis à cet événement.