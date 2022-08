Le PM Pham Minh Chinh plaide pour des liens accrus avec Singapour

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a plaidé mardi 2 août à Hanoi pour l’élévation du partenariat stratégique Vietnam-Singapour à une nouvelle hauteur lors de ses rencontres avec l'ambassadeur de Singapour au Vietnam Jaya Ratnam et le directeur exécutif du fonds Temasek Ng Boon Heong.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et l'ambassadeur de Singapour au Vietnam Jaya Ratnam. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a estimé que le partenariat stratégique Vietnam-Singapour se développe de manière vigoureuse et dynamique dans tous les domaines, en particulier l’économie, le commerce et l’investissement.

Il a demandé aux deux pays de se coordonner pour célébrer en 2023 le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e anniversaire de l'établissement de leur partenariat stratégique.

Malgré l'épidémie de Covid-19, le commerce entre les deux pays a atteint 8,3 milliards de dollars en 2021, en hausse de plus de 23% en glissement annuel, et 4,75 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2022, s’est-il félicité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié Singapour et le fonds Temasek pour leur soutien au Vietnam Vietnam dans la prévention et le contrôle du Covid-19.

Il a apprécié le déploiement depuis 2008 par le fonds singapourien de 27 programmes de coopération d’une valeur totale d'environ 10 millions de dollars avec la participation directe d’environ 3.000 fonctionnaires vietnamiens.

Le chef du gouvernement a exhorté le fonds singapourien Temasek à élargir leurs activités au Vietnam, en particulier dans les domaines de la technologie, des infrastructures, de la logistique, de l’entrepreneuriat et de l'innovation et à inciter les entreprises singapouriennes à investir au Vietnam.

Le gouvernement vietnamien facilite l’implantation des entreprises étrangères, dont Temasek, a-t-il déclaré.

Singapour se classe au premier rang des pays de l’ASEAN et au deuxième rang des 140 pays et territoires investissant au Vietnam, avec un total d’IDE enregistrés de 66 milliards de dollars. Le modèle de parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) est devenu le symbole d’une coopération réussie entre les deux pays.