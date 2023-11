Le PM Pham Minh Chinh participera à la COP28 et effectuera une visite officielle en Turquie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse. Photo : baoquocte

Sur invitation du gouvernement des Émirats arabes unis (EAU) et du gouvernement de Turquie, le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang participeront à la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) et aux activités bilatérales aux Émirats arabes unis et effectueront une visite officielle en Turquie du 29 novembre au 3 décembre 2023, selon une annonce du ministère des Affaires étrangères.