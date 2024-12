Le PM Pham Minh Chinh participe à la 80e conférence nationale de la sécurité publique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé jeudi 26 décembre à Hanoi à définir les principales stratégies, solutions et politiques pour assurer la sécurité et l’ordre, tout en construisant une force régulière, bien exercée et moderne.

S’adressant à la 80e conférence nationale de la sécurité publique, le chef du gouvernement a salué les contributions, les sacrifices et le dévouement des officiers et des soldats, soulignant leur volonté d’assumer n’importe quelle mission, n’importe où et dans n’importe quelles circonstances.

Il a mis l’accent sur certaines tâches clés pour le secteur dans les temps à venir, exigeant que la force de sécurité publique suive les instructions du secrétaire général du Parti Tô Lâm selon lesquelles la force devrait changer de mentalité pour préserver la sécurité et l’ordre tout en intégrant ces efforts au développement socio-économique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d’une coordination étroite entre la force de sécurité publique et les ministères, agences et secteurs, en particulier l’Armée populaire, pour optimiser la synergie du système politique et de la population pour assurer la sécurité et l’ordre.

La police doit travailler davantage pour promouvoir le mouvement «Tout le peuple défend la sécurité nationale», tout en garantissant la sécurité sociale dans les zones reculées, frontalières et insulaires, a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh pose avec les délégués à la 80e conférence nationale de la sécurité publique. Photo: VNA



Il a demandé à la police de continuer à bien jouer son rôle de conseiller du Parti et de l’État dans divers domaines, en contribuant au maintien de la stabilité politique, en soutenant davantage le développement économique et en élargissant les relations internationales, créant ainsi un environnement pacifique, sûr et stable pour le développement national.

Le dirigeant a particulièrement souligné la nécessité d’assurer une sécurité et une sûreté absolues pour les congrès du Parti à tous les niveaux menant au 14e Congrès national du Parti.

Il a demandé à la police de poursuivre ses efforts dans la lutte contre tous les types de criminalité, en particulier ceux liés aux délits économiques, à la corruption, au gaspillage, à la drogue et à l’environnement, ainsi qu’à la criminalité de haute technologie, en créant un environnement sûr et sain pour le développement socio-économique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également souligné le rôle pionnier, leader et exemplaire de la police dans l’innovation et la transformation numérique nationale, et l’a exhortée à promouvoir l’industrie de la sécurité avec des entreprises fortes.

Dans le même temps, la force devrait jouer un rôle plus actif dans le renforcement des contributions du Vietnam aux efforts mondiaux de maintien de la paix, a-t-il indiqué, notant que des solutions révolutionnaires sont nécessaires pour atteindre l’objectif de faire progresser la force vers la modernité d’ici 2030. – VNA/VI