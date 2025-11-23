Le PM Pham Minh Chinh multiplie ses contacts bilatéraux en marge du Sommet du G20

Dans la matinée du 22 novembre (heure locale) à Johannesburg, en Afrique du Sud, en marge du Sommet du G20, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu plusieurs rencontres bilatérales avec des dirigeants de pays et d’organisations internationales afin d’échanger sur la coopération et les questions internationales d’intérêt commun.

Lors de ces échanges, les dirigeants ont adressé leurs condoléances au peuple vietnamien pour les pertes humaines et matérielles causées par les récentes tempêtes et inondations.

Lors de la rencontre avec le prince héritier d’Abou Dhabi des Émirats arabes unis (EAU), Khaled bin Mohamed Al Nahyan, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au renforcement de ses relations avec les Émirats arabes unis (EAU), l’un des centres économiques et financiers majeurs du monde. Il a proposé d’élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la défense, de la sécurité alimentaire et de l’industrie halal, ainsi que d’accroître les investissements des EAU dans la construction du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang. Il a également appelé à accélérer l’ouverture des négociations sur un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Conseil de coopération du Golfe (CCG). Le prince héritier Khaled bin Mohamed Al Nahyan a réaffirmé la volonté des EAU de développer un partenariat global avec le Vietnam, l’un de ses principaux partenaires en Asie du Sud-Est. Il a approuvé les propositions du dirigeant vietnamien et souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les deux pays au sein des forums multilatéraux, notamment dans le cadre des efforts de reconstruction de la bande de Gaza.

Pham Minh chinh et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva ont salué les progrès enregistrés dans les échanges économiques et se sont accordés à faciliter davantage l’investissement et le commerce, notamment en ouvrant leurs marchés aux produits agricoles de l’autre. Ils ont également soutenu l’accélération des négociations sur un accord de préférences commerciales entre le Vietnam et le bloc sud-américain MERCOSUR. La coopération agricole, notamment dans la production et l’exportation de café, a été identifiée comme un axe prioritaire.

Lors de la rencontre entre le chef du gouvernement vietnamien et le président turc Recep Tayyip Erdoğan, les deux dirigeants ont souligné le potentiel considérable de coopération entre le Vietnam et la Turquie et ont convenu de viser un volume d’échanges bilatéraux de 4 milliards de dollars. Ils ont également envisagé la mise en place de nouveaux cadres de coopération, dont l’étude d’un accord de libre-échange.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Anwar Ibrahim. Photo : VNA

Lors de leur rencontre en marge du Sommet du G20, Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Anwar Ibrahim ont apprécié les efforts des ministères et organismes des deux pays dans la mise en œuvre rapide des accords conclus, contribuant à approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam–Malaisie. Le Premier ministre malaisien a approuvé la proposition vietnamienne visant à finaliser rapidement un document de coopération dans le secteur halal et à appliquer efficacement le mémorandum sur la coopération en matière de défense. Le Premier ministre vietnamien a par ailleurs appelé à renforcer la coopération maritime, à échanger rapidement des informations concernant les navires de pêche et pêcheurs détenus en Malaisie, et à assurer un traitement humanitaire en accord avec le Partenariat stratégique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue algérien Sifi Ghrieb, lors de leur rencontre, se sont félicités des résultats substantiels de la récente visite officielle du Premier ministre vietnamien en Algérie, qui ouvre une nouvelle étape dans les relations bilatérales. Ils ont noté que plusieurs ministères et entreprises des deux pays avaient déjà engagé des échanges concrets visant à développer des projets communs, notamment dans les domaines de l’agriculture et de l’énergie.

Le vice-président indonésien Gibran Rakabuming Raka et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont convenu d’accélérer l’élaboration du programme d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam–Indonésie pour la période 2025–2030, et de favoriser l’accès réciproque de leurs produits agricoles aux marchés nationaux. Le dirigeant vietnamien a appelé à intensifier la coopération en matière d’économie, de commerce, d’investissement, d’agriculture ainsi que dans les domaines émergents tels que l’économie numérique, la transition verte et l’énergie, avec l’objectif de porter les échanges bilatéraux à 18 milliards de dollars. Il a également souligné l’importance de promouvoir le multilatéralisme, la coopération et le rôle central de l’ASEAN, notamment sur les questions de Mer Orientale et les défis régionaux.

Le Premier minstre Pham Minh Chinh a rencontré le président de la Banque mondiale Ajay Banga, exprimant sa gratitude pour l’appui constant et efficace du Groupe de la Banque mondiale au Vietnam. Il a appelé l’institution à continuer de soutenir le pays en mobilisant des ressources pour ses programmes de développement, en particulier dans les domaines des infrastructures stratégiques, de l’adaptation au changement climatique et des projets à fort impact. Ajay Banga a salué l’approche du Vietnam et s’est déclaré prêt à discuter prochainement de mesures concrètes pour renforcer la coopération.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et a directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a réaffirmé, en recevant la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) Ngozi Okonjo-Iweala, le soutien du Vietnam au système commercial multilatéral ouvert, transparent et fondé sur des règles, avec l’OMC en son centre. La directrice générale a salué les performances économiques du Vietnam, ses efforts contre les tendances protectionnistes et son engagement en faveur du libre-échange, tout en accueillant favorablement son soutien aux réformes de l’OMC. - VNA/VI