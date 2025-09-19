Le PM Pham Minh Chinh: Le peuple doit être au centre de la prévention et de la réponse aux menaces de sécurité non traditionnelles

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à la Conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de la Résolution n°147/NQ-CP du 22 mai 2025 sur la stratégie nationale de prévention et de réponse aux menaces de sécurité non traditionnelles à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2045. L'événement était organisé sous l'égide du ministère de la Sécurité publique.

Les participants ont souligné que les menaces de sécurité non traditionnelles constituent un enjeu mondial urgent, aux impacts profonds et multiformes sur tous les pays. Le Vietnam figure parmi les nations les plus exposées, confronté à des risques croissants qui touchent tous les domaines – économie, politique, culture, société, défense et sécurité.

Le Premier ministre a rappelé que le Parti et l'État avaient très tôt pris conscience de cette problématique, en promulguant diverses résolutions, stratégies et textes juridiques. Il a cité notamment les effets de la pandémie de COVID-19, du changement climatique, des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques extrêmes, mais aussi les défis liés au développement des sciences et technologies, de l'intelligence artificielle, de la transformation numérique, de la cybersécurité, ainsi qu’aux questions de sécurité énergétique, alimentaire et hydrique, sans oublier la criminalité transnationale.

"Aucune nation ne peut être en sécurité si une autre est menacée ; nul n'est à l'abri lorsque le monde est en danger", a-t-il insisté, appelant à la solidarité internationale et au multilatéralisme.

Pour lui, la prévention doit être proactive et durable ; la réponse, rapide et efficace, fondée sur la science, la technologie, l'innovation et la numérisation. Deux objectifs stratégiques guident l'action : assurer un développement rapide et durable, et garantir la sécurité de la population.

Lors de la conférence. Photo: VNA

Parmi les priorités à venir, le chef du gouvernement a souligné la sensibilisation de l'opinion publique afin de prévenir la désinformation et l'attitude passive. Il a également appelé à renforcer le cadre institutionnel et juridique, à améliorer les capacités de prévision et d'alerte grâce aux acquis de la 4e révolution industrielle – big data, intelligence artificielle, réseaux de capteurs – afin d'anticiper et modéliser les risques.

Le Premier ministre a souligné l'urgence d'investir dans les ressources humaines et les infrastructures : formation d'experts, modernisation technologique, renforcement des systèmes de santé, d'information, d'environnement et de défense. Il a encouragé la construction d’une économie verte et résiliente, ainsi qu'une mobilisation accrue des ressources sociales à travers le partenariat public-privé et la coopération avec les ONG et les partenaires internationaux.

Enfin, il a demandé de renforcer la diplomatie en matière de sécurité non traditionnelle et de consolider la position du Vietnam dans les forums régionaux et mondiaux, tout en préparant des scénarios-cadres pour faire face aux menaces émergentes et en constituant des forces de réserve capables d'intervenir face aux situations susceptibles de compromettre la sécurité nationale, l'ordre public et la sûreté de la société.-VNA/VI