Le PM Pham Minh Chinh lance le mouvement "Alphabétisation numérique"

Le Comité central de pilotage pour le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique a organisé, le 26 mars, une cérémonie visant à lancer le mouvement et la plateforme "Alphabétisation numérique", en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

La plateforme accessible à l'adresse https://binhdanhocvuso.gov.vn, est conçue pour renforcer les compétences numériques de la population et améliorer la capacité de l'utilisation des dispositifs et applications numériques.

Grâce à cette plateforme, des activités de sensibilisation et de formation seront menées pour diffuser les connaissances et compétences de base en technologies de l'information. Elle proposera des cours en ligne sur les compétences numériques essentielles, ainsi que des guides pratiques pour aider les citoyens à utiliser les ordinateurs, les appareils intelligents, les réseaux sociaux, les services publics en ligne et à interagir avec l'administration via les plateformes numériques.

De plus, la plateforme fournira des conseils pour surfer sur Internet en toute sécurité, prévenir les risques liés aux cyberarnaques et aux contenus nuisibles dans l'espace numérique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef adjoint dudit Comité, a souligné l'importance du programme inspiré du mouvement historique d'alphabétisation lancé par le Président Hô Chi Minh il y a 80 ans, démontrant la détermination du Parti et de l'État dans le développement du gouvernement numérique, de l'économie numérique, de la société numérique, des citoyens numériques intelligents.

À l'ère du numérique, il est impératif que ce mouvement devienne une révolution de grande envergure, garantissant que personne ne soit laissé pour compte.

Le Premier ministre a présenté les principaux axes d'action, notamment l'objectif de généraliser les connaissances et les compétences numériques de base pour tous.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, des délégués et des étudiants participant à la cérémonie de lancement du mouvement. Photo : VNA

Il a également demandé d'accélérer la mise en œuvre du projet visant à améliorer les compétences numériques, à intégrer les connaissances numériques et l'intelligence artificielle dans l'enseignement général. En outre, il faut investir dans les infrastructures numériques, en particulier pour les zones reculées, et soutenir les appareils numériques pour les personnes défavorisées ; promouvoir les groupes communautaires de technologie numérique, ainsi que les modèles familiaux numériques et ruraux numériques pour diffuser largement les compétences numériques.

Pham Minh Chinh a appelé chaque citoyen à participer activement à ce mouvement, en apprenant et en partageant leurs connaissances numériques, afin de faire du Vietnam une nation prospère et innovante dans l'ère numérique. -VNA/VI