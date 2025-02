Le PM Pham Minh Chinh fixe un objectif de croissance de 10,5% pour Quang Ngai

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dimanche 9 février à Quang Ngai de s’efforcer d’atteindre un objectif de croissance économique de 10% à 10,5% en 2025 lors de sa visite dans la province centrale.



Lors de l’événement, il a souligné la nécessité d’une réflexion innovante, d’une vision à long terme et d’une action audacieuse pour transformer le paysage économique de Quang Ngai, appelant la province à renouveler ses moteurs de croissance traditionnels - l’investissement, l’exportation et la consommation - tout en adoptant de nouveaux modèles économiques, notamment l’économie verte, l’économie numérique, l’économie circulaire, l’économie basée sur la connaissance, l’économie nocturne et l’industrie culturelle.



Le chef du gouvernement a demandé à la province d’étudier, de réviser et d’élaborer des mécanismes pour mobiliser des ressources et créer des motivations pour la croissance.



Il a salué les réalisations de Quang Ngai en 2024, notant que la province a atteint ou dépassé les 25 objectifs socio-économiques, contribuant ainsi aux réalisations globales du pays.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné trois avancées stratégiques que la province doit mettre en œuvre, à savoir perfectionner les cadres institutionnels, développer des infrastructures complètes et former des ressources humaines de haute qualité pour la nouvelle période de développement.



Il a expliqué que le développement des infrastructures devrait englober les transports, les technologies de l’information, les soins de santé, l’éducation et les installations socioculturelles tout en soulignant l’importance de construire des organisations du Parti saines et puissantes, en particulier au niveau de base, d’assurer le bien-être social par des initiatives telles que l’élimination des logements précaires et délabrés et de revoir les projets en retard.

Il a également exhorté la province à accélérer la restructuration organisationnelle conformément à la résolution n°18 du Comité central du Parti, à préparer les congrès du Parti à tous les niveaux et le 21e Congrès provincial du Parti, en vue du 14e Congrès national du Parti.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance de mettre en œuvre efficacement la résolution n°57 sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique.

Il a ordonné aux ministères et aux secteurs compétents de s’associer à la province de Quang Ngai pour éliminer les goulets d’étranglement et aider la localité à capitaliser sur son potentiel de développement rapide et durable.



En ce qui concerne le projet d’aéroport de Ly Son, il a demandé à Quang Ngai d’étudier méticuleusement la nécessité du projet ainsi que sa faisabilité et son efficacité, en explorant notamment les opportunités de partenariat public-privé et le potentiel touristique.



Le chef du gouvernement s’est dit confiant qu’avec le soutien des ministères et des secteurs ainsi que les efforts concertés de l’organisation locale du Parti, de l’administration et de la population, Quang Ngai accomplira avec succès sa mission cette année.



L’année dernière, le PIB de la province a dépassé 132 billions de dôngs (5,21 milliards de dollars), se classant au 24e rang parmi les 63 provinces et villes. Les recettes du budget de l’État ont atteint plus de 30 billions de dôngs, dépassant l’objectif fixé de 18,7% et se classant au 12e rang national. – VNA/vi