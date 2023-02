Le PM Pham Minh Chinh exhorte Quang Ninh à devenir riche, propre et belle

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé dimanche soir, 12 février, avec les autorités de la province de Quang Ninh (Nord) à propos du développement socio-économique local.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de travail avec les autorités de Quang Ninh. Photo : VNA

Selon un rapport présenté par le Comité du Parti de Quang Ninh, ces derniers temps, l'économie locale a continué de croître à un rythme élevé et stable avec une augmentation du PIBR à deux chiffres pendant 7 années consécutives de 2016 à 2022, dont au cours des années de l'épidémie de COVID-19, Quang Ninh a encore atteint plus de 10 %/an. La structure économique a évolué positivement vers la durabilité.

Le total des recettes budgétaires de l'État pour la période 2020-2022 dans la province dépasse 156,2 billions de dongs, soit une augmentation moyenne d'environ 10% par an et se situe toujours dans le groupe de tête du pays. Le fonds d'investissements directs étrangers au cours de la période 2020-2022 a atteint 2,15 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires à l'export est estimé à plus de 7,68 milliards de dollars, soit une augmentation moyenne de plus de 9%/an.

Les domaines socio-culturels, la garantie du bien-être social et la vie des personnes font l'objet d'une attention particulière. La défense, la sécurité et la souveraineté des frontières nationales sont maintenues ; l'ordre social et la sécurité sont garantis ; les activités extérieures sont encouragées.

S’adressant à la séance de travail, le chef du gouvernement a demandé d’exploiter au maximum les couloirs routiers reliant la province aux autres provinces et les avantages comparatifs de chacune de ses localités constitutives. Il leur a recommandé de poursuivre une croissance économique élevée mais de qualité, qui soit basée sur l’innovation, la transition verte, l’économie circulaire et la résilience au changement climatique.

Il faudra mobiliser toutes les ressources disponibles au service du développement, intensifier la réforme administrative et la transformation numérique, en particulier dans les domaines financier, fiscal et douanier, sans oublier de bien gérer et valoriser les beaux sites naturels ainsi que les sites historiques et culturels de la province, a-t-il souligné.

Quang Ninh doit accorder plus d'attention à la formation des ressources humaines, avec l’élargissement et l’amélioration des établissements de formation, en particulier les universités installées dans la province pour fournir des ressources humaines de haute qualité pour la localité et la région, plus particulier pour le renforcement des compétences, une formation en art et en langues étrangères, notamment une formation en japonais et en coréen.

Ce dimanche soir, le Premier ministre a visité le parc industriel Dông Mai, à Quang Yên, où il s’est notamment intéressé au projet de construction d’un quartier d’habitation pour ouvriers et experts.