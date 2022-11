Le PM Pham Minh Chinh exhorte Hô Chi Minh-Ville à accélérer sa reprise post-pandémique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé dimanche, 27 novembre, avec les autorités de Hô Chi Minh-Ville sur les objectifs à atteindre d’ici à la fin de l’année.

Photo : VNA

Étant la localité la plus touchée par l'épidémie de Covid-19, Hô Chi Minh-Ville s’est fortement redressée, a fait remarquer le chef du gouvernement Pham Minh Chinh.

Le produit intérieur brut de la ville devrait augmenter de plus de 9 % en 2022, dépassant ainsi l’objectif fixé de 6-6,5 %. Le chiffre d'affaires à l’exportation devrait atteindre 49,5 milliards de dollars, soit une hausse de 10,3% en glissement annuel, a-t-il précisé.

Toujours d’après le Premier ministre Pham Minh Chinh, la reprise de Hô Chi Minh-Ville aura largement contribué à maintenir la stabilité macroéconomique du pays et à contrôler l'inflation.

Le Premier ministre a suggéré que la ville se coordonne avec les ministères, les secteurs et le gouvernement pour examiner et évaluer la mise en œuvre des Résolutions du Bureau politique et du gouvernement sur les mécanismes pilotes et les politiques pour la ville tant sur le plan économique, l’organisation, le personnel...

Le dirigeant vietnamien a exhorté Hô Chi Minh-Ville à continuer de promouvoir la transformation numérique, la transformation verte, le développement de l'économie circulaire ; de mettre en œuvre la diversification des produits et de la chaîne d'approvisionnement, de promouvoir la production et les affaires, de créer des emplois pour des travailleurs et de bien mettre en œuvre les politiques de bien-être social, en particulier pour les familles bénéficiant des politiques et les groupes vulnérables, notamment pendant le Nouvel An lunaire.

Enfin, le chef du gouvernement a indiqué certaines priorités que la ville doit accomplir d’ici la fin de l’année. La première consiste à accélérer le décaissement des investissements publics. - VNA/VI