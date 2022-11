Le PM Pham Minh Chinh examine certains projets d'infrastructures à HCM-Ville

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé examiner le 27 novembre les projets de développement des infrastructures à Ho Chi Minh-Ville que sont l'élargissement de l’usine de traitement des eaux usées de Binh Hung, la construction de l'autoroute Ben Luc - Long Thanh et la modernisation et l'élargissement de la Nationale 50.

Le projet d'élargissement de l’usine de traitement des eaux usées de Binh Hung dans le district de Binh Chanh nécessite un investissement total de plus de 2.000 milliards de dongs (80 millions de dollars), dont 90 % en provenance de prêts d'aide publique au développement. L'usine, qui sera officiellement mise en service en avril 2023, aura une capacité installée de 469.000 m3/jour.

Le Premier ministre a demandé à la ville d'examiner les problèmes liés au projet, aux entrepreneurs et aux travailleurs de se coordonner avec les investisseurs et les autorités pour accélérer l'avancement du projet.

Le Premier ministre a inspecté la construction de l'autoroute Ben Luc - Long Thanh, et les travaux de modernisation et d'élargissement de la Nationale 50.

L'autoroute Ben Luc – Long, d’une longueur de 57,8 km, dispose d’un investissement total de 31.320 milliards de dongs. Les travaux ont débuté en 2014. Actuellement, se posent des problèmes en termes juridique et d’allocation de fonds.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh examine le projet de construction de l'autoroute Ben Luc - Long Thanh. Photo : VNA

Le projet de modernisation et d'élargissement de la Nationale 50, district de Binh Chanh, de 6,92 km, est doté d’un investissement total de plus de 1.498 milliards de dongs. Les travaux vont de 2022 à 2024. Actuellement, 211 milliards de dongs ont été décaissés et la libération des terrains s'accélère.

Selon le chef du gouvernement, ce sont des routes importantes pour le développement socio-économique de Ho Chi Minh-Ville et d'autres localités. Par conséquent, elles doivent être investies et construites de manière synchrone et moderne. Il a demandé aux ministères, secteurs et localités concernés de proposer au gouvernement un plan pour résoudre les difficultés, notamment en termes d'allocation de fonds, de procédures juridiques, de modèle de gestion de projet…

Concernant la modernisation et l'élargissement de la Nationale 50, Pham Minh Chinh a demandé à Ho Chi Minh-Ville d'achever d'urgence la libération des terrains. La ville doit mettre en œuvre d'autres travaux comme les procédures d'investissement, l'arrangement des fonds, la sélection des entrepreneurs, etc. -VNA/VI