Le PM Pham Minh Chinh est arrivé en Suisse pour participer au 55ᵉ réunion annuelle du WEF

Le PM Pham Minh Chinh et son épouse sont arrivés à l'aéroport de Zurich. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh accompagné de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut niveau, est arrivé à Zurich dans la nuit du 20 janvier (heure locale), entamant sa participation à la 55ᵉ réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos et des activités bilatérales en Suisse du 20 au 23 janvier, à l'invitation de Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du WEF.

Placé sous le thème Collaboration pour l'ère intelligente, ce forum rassemble environ 3 000 dirigeants de pays, d'organisations internationales et de grandes entreprises mondiales. C'est une occasion pour le Vietnam de présenter ses priorités stratégiques et ses opportunités de coopération aux partenaires internationaux.

Pendant son séjour à Davos, le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait présider et participer à de nombreux dialogues et discussions sur divers sujets, notamment une session plénière sur l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), un dialogue stratégique national entre le Vietnam et le WEF et un dialogue spécial entre le WEF et le Premier ministre.

Il présidera également des séminaires sur des thèmes tels que le commerce et le développement mondial à l'ère intelligente, les investissements de haute technologie au Vietnam, le Vietnam à l'ère numérique, les infrastructures numériques et l'énergie verte, etc.

Le Premier ministre tiendra des réunions avec les dirigeants de divers pays, d'organisations internationales et d'entreprises multinationales, dans le but de renforcer les relations, d'attirer les investissements et de promouvoir le commerce.

Il transmettra des messages importants sur la détermination, les aspirations et la vision du Vietnam pour atteindre les objectifs de développement stratégique au cours des 20 prochaines années.



Son voyage marque la première activité diplomatique multilatérale des hauts dirigeants du Vietnam en 2025, réaffirmant le pays comme un partenaire fiable et un membre actif, responsable et prometteur de la communauté internationale.



Les activités bilatérales du dirigeant en Suisse devraient contribuer à renforcer la confiance politique et à approfondir les relations entre le Vietnam et la Suisse, en les élevant à un nouveau niveau. -VNA/VI