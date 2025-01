Le PM Pham Minh Chinh est arrivé à Varsovie pour une visite officielle en Pologne

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse Le Thi Bich Tran et une délégation vietnamienne les accompagnant sont arrivés le 15 janvier (heure locale) à l'aéroport Frédéric Chopin à Varsovie. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse Le Thi Bich Tran et une délégation vietnamienne les accompagnant sont arrivés le 15 janvier (heure locale) à l'aéroport Frédéric Chopin à Varsovie, entamant une visite officielle en Pologne du 15 au 18 janvier, à l'invitation du Premier ministre polonais Donald Tusk. Il s’agit de la première visite officielle d’un Premier ministre vietnamien en Pologne depuis 15 ans.

Au cours de cette visite, le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait rencontrer les hauts dirigeants polonais que sont le président Andrzej Duda, le Premier ministre Donald Tusk, le président de la Chambre basse du parlement Szymon Holownia et la présidente du Sénat Malgorzata Kidawa-Blonska.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh va visiter et prononcer un discours politique à l'Université de Varsovie, visiter l’Institut national de recherche sur la cybersécurité – NASK, recevoir le chef du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Pologne, assister au Forum d'affaires Vietnam - Pologne et rencontrer de principaux groupes économiques polonais.

Il va rencontrer notamment le personnel de l’ambassade, des représentants de la communauté vietnamienne en Pologne et visiter le centre commercial ASG où de nombreux Vietnamiens font du commerce et des affaires.

La visite du chef du gouvernement vietnamien en Pologne vise à créer une percée, à porter les relations bilatérale à un nouveau sommet, à promouvoir et approfondir les relations entre le Vietnam et l'Europe centrale et orientale. Les deux parties vont discuter et proposer des solutions pour renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines comme la politique, la diplomatie, la défense, la sécurité, l’économie, le commerce, l’investissement, l’éducation, la formation, la culture, les sports, le tourisme, l’agriculture, l’environnement, la santé, les technologies de l'information... - VNA/VI