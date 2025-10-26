Le PM Pham Minh Chinh est arrivé à Kuala Lumpur pour assister au 47e Sommet de l'ASEAN

À l'aube du 26 octobre (heure locale), l'avion transportant le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné d'une délégation vietnamienne, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies António Guterres est arrivé à Kuala Lumpur, pour prendre part au 47e Sommet de l'ASEAN et aux conférences connexes. Ces événements se tiennent du 25 au 28 octobre 2025 dans la capitale malaisienne, à l’invitation du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.

À son arrivée à l'aéroport international de Kuala Lumpur, le chef du gouvernement vietnamien a été accueilli par la ministre malaisienne de l'Éducation, Fadhlina Sidek, l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato' Tan Yang Thai, ainsi que par l'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, aux côtés de plusieurs responsables des deux pays.

Au cours de son séjour de trois jours à Kuala Lumpur, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera et prendra la parole lors des principales séances du 47e Sommet de l'ASEAN. Il assistera également à la cérémonie de remise des Prix de l'ASEAN et à la signature de la Déclaration sur l'admission du Timor-Leste en tant que 11e membre de l'Association. Le chef du gouvernement vietnamien prendra en outre part aux sommets entre l'ASEAN et ses principaux partenaires, notamment les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, la République de Corée et les Nations unies.

Le Premier ministre coprésidera le 13e Sommet Mékong-Japon et prendra part à d'autres événements tels que la 3e Réunion des dirigeants pour une Asie à zéro émission nette, le Sommet des affaires et de l'investissement de l'ASEAN, le 28e Sommet ASEAN+3, le 19e Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) et le 5e Sommet des pays membres du RCEP.

En marge des réunions, il aura plusieurs rencontres bilatérales avec des dirigeants étrangers et des représentants d'organisations internationales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne sont arrivés en Malaisie pour prendre part au 47e Sommet de l'ASEAN et aux conférences connexes. Photo: baochinhphu.vn

Lors du 47e Sommet de l'ASEAN, les dirigeants discuteront des résultats de la coopération en 2025 sous le thème "Inclusive et durable", et traceront les orientations futures pour la construction de la Communauté de l'ASEAN, notamment à travers la mise en œuvre de la Vision 2045 et des plans stratégiques dans les domaines politique-sécuritaire, économique, socioculturel et de la connectivité régionale. Ils s'attacheront également à renforcer le rôle central de l'ASEAN et à échanger sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

À cette occasion, les dirigeants des pays membres procéderont à la signature de la Déclaration sur l'admission du Timor-Leste en tant que onzième membre de l'ASEAN.

Lors des sommets entre l'ASEAN et ses partenaires, le Premier ministre Pham Minh Chinh, aux côtés des dirigeants des pays de l'ASEAN et des pays partenaires, examinera les relations de coopération et définira les orientations futures, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la diversification des marchés, des chaînes d'approvisionnement, de la science et de la technologie, de l'innovation, ainsi que de la lutte contre le changement climatique, les pandémies et les catastrophes naturelles. Les participants échangeront également sur la situation régionale et internationale.

À travers ces réunions, le Vietnam réaffirme son engagement actif et responsable en faveur du succès commun de l'ASEAN, du renforcement de la solidarité et du consensus au sein du bloc, ainsi que de la préservation d'un environnement pacifique et stable et de la diversification des partenariats et des marchés. Le pays continuera de promouvoir la connectivité régionale, de soutenir et de favoriser la mise en œuvre effective des initiatives conformes aux intérêts du Vietnam et de l'ASEAN, et favorables à la paix, à la sécurité et au développement. -VNA/VI