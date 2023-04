Le PM Pham Minh Chinh en tournée dans la province de Dien Bien

Le Premier ministre Pham Minh Chinh en tournée de travail dans la province montagneuse de Dien Bien (Nord), a inspecté le 8 avril l'avancement d'un projet d'agrandissement de l'aéroport de Dien Bien, une nouvelle zone urbaine, et l'approvisionnement en médicaments et fournitures médicales à l'hôpital provincial.

Sur le site du projet d'agrandissement de l'aéroport de Dien Bien, le chef du gouvernement a souligné l'importance du projet pour le développement de la province. Il a demandé aux entrepreneurs de respecter le calendrier et de s'efforcer d'achever le projet un mois avant la date prévue.

Une fois terminé, l'aéroport agrandi pourra accueillir des avions modernes tels que l'A320, l'A321 et desservir de 500.000 à un million de passagers par an. Les travaux dans le cadre du projet ont commencé en janvier de l'année dernière et devraient s'achever en décembre 2023.

Au cours du voyage, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis des bourses à 300 enfants en situation difficile à Dien Bien et a assisté à la remise de 200 vélos à des enfants pauvres.

Il a saisi l'occasion pour souligner que la prise en charge, l'éducation et la protection des enfants est une priorité absolue du Parti, de l'Etat et de la société dans son ensemble, pour assurer le bien-être social et le développement national durable.