Le PM Pham Minh Chinh : Développer Con Dao pour qu'elle soit verte, propre, belle et moderne

Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille samedi 3 mai avec la Permanence du Comité provincial du Parti de Ba Ria - Vung Tau. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé samedi 3 mai avec la Permanence du Comité provincial du Parti de Ba Ria - Vung Tau sur sa situation socio-économique et a abordé des mesures visant à promouvoir son développement socio-économique et à assurer la sécurité et défense de la province et du district de Con Dao.

Pham Minh Chinh a reconnu, hautement apprécié et exprimé sa joie que de nombreux contenus proposés lors de la précédente séance de travail avec la province aient été mis en œuvre. La province a achevé l'élaboration du Plan de développement de Con Dao, la construction de l'hôpital militaire et civil de Con Dao…

Il a demandé à la province de promouvoir la décentralisation et l’allocation des ressources ; de simplifier les procédures administratives.

En outre, la province de Ba Ria-Vung Tau et le district de Con Dao devraient mettre en œuvre de manière proactive et urgente les conclusions et résolutions du Comité central, du Bureau Politique, de l'Assemblée nationale et du gouvernement sur la réorganisation des unités administratives locales ; organiser les Congrès du Parti à tous les niveaux ; mettre en œuvre efficacement les résolutions et conclusions du Bureau Politique concernant le développement des sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale, l’intégration internationale, le développement économique privé.

Le Premier ministre a ordonné que la province et le district se concentrent sur la promotion de la croissance, en renouvelant les trois moteurs de croissance traditionnels : l’investissement, l’exportation et la consommation ; sur l'achèvement du projet pilote d'un certain nombre de mécanismes et de politiques pour le développement du district de Con Dao. Il faut construire Con Dao en une île verte, propre, belle et moderne, développer l’économie maritime, mettre l’accent sur le développement du tourisme spirituel et de l’écotourisme.

Le chef du gouvernement a désigné la province de Ba Ria - Vung Tau comme investisseur, appelant à un partenariat public-privé pour développer l'aéroport international de Con Dao ; planifier et développer de manière synchrone les infrastructures culturelles, médicales, éducatives et sociales ; encourager les entreprises à investir dans des projets d’économie et de défense, d’infrastructures comme électricité, eau potable, traitement des déchets et des eaux usées et dans la couverture de la 5G.

Selon le Comité du Parti provincial de Ba Ria - Vung Tau, au premier trimestre 2025, la province a connu de nombreux points positifs. Le taux de sa croissance du PIB a augmenté de 2,48 %. Le total des capitaux d'investissement nationaux et étrangers a atteint plus de 53 000 milliards de dongs.

Au premier trimestre 2025, la province a accordé de nouveaux certificats d'enregistrement à 405 entreprises avec un capital total de plus de 9 000 milliards de dongs, soit une augmentation de 75,47 % sur un an.

Ba Ria - Vung Tau a demandé au Premier ministre, aux ministères et aux branches d'envisager de résoudre les difficultés pour des projets chimiques et pétrochimiques ; d’augmenter la mobilisation de la capacité de production d’électricité de la centrale thermique de Phu My ; aider à mettre en œuvre rapidement des projets d’infrastructure à grande échelle tels que aéroports, ports maritimes, autoroutes ; examiner des mécanismes et des politiques spécifiques pour le développement du district de Con Dao... - VNA/VI