Le PM Pham Minh Chinh demande de poursuivre la réponse aux préoccupations américaines

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé samedi 28 juin à Hanoi une réunion destinée à poursuivre l’examen et le règlement des problèmes et contenus concernant le commerce et les droits de douane auxquels s’intéressent les États-Unis.

Dans un esprit de coopération, de proactivité, d’efficacité et de persévérance, le Vietnam est prêt à dialoguer et à prendre en compte les préoccupations et les demandes de ses partenaires, y compris les États-Unis, tout en restant à l’écoute, en tenant compte des commentaires constructifs et en répondant aux propositions légitimes et pertinentes.

Le chef du gouvernement a déclaré que cette démarche était fondée sur la pratique internationale, conforme à la loi et aux accords entre les deux pays.

Il a souligné que, malgré un contexte mondial et régional en constante évolution, complexe et imprévisible, le Vietnam reste fermement déterminé à atteindre une croissance économique de 8% ou plus cette année, tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation, en préservant les principaux équilibres économiques et en améliorant le bien-être matériel et spirituel de la population.

Pour atteindre ces objectifs, le Vietnam continuera de promouvoir la coopération avec tous ses partenaires, y compris les États-Unis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de s’écouter mutuellement et de garantir le principe d’intérêts harmonisés, de risques partagés et de bénéfices mutuels. En cas de difficultés, les deux parties doivent collaborer pour les résoudre dans l’intérêt des deux pays, de leur peuple, de leurs entreprises et des autres parties concernées.

Par ailleurs, toute action entreprise ne doit compromettre ni les engagements internationaux du Vietnam ni ses intérêts fondamentaux. L’objectif est de préserver l’indépendance et la souveraineté nationales tout en construisant une économie indépendante et autonome, parallèlement à une intégration internationale proactive, substantielle et efficace.

En ce qui concerne les obstacles institutionnels et juridiques, le chef du gouvernement a exhorté les parties à engager un dialogue afin de trouver des solutions appropriées. Si les problèmes dépassent les compétences des autorités existantes, des recommandations devront être soumises aux niveaux compétents pour examen et décision.

Ce processus contribuera à lever les contraintes institutionnelles et à promouvoir la rénovation dans l’élaboration et l’application des lois, l’une des trois avancées stratégiques du Vietnam et un pilier essentiel de sa stratégie de développement. Il contribuera également au développement socio-économique et favorisera des relations bilatérales stables, équitables et efficaces, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la coopération économique, a-t-il souligné. – VNA/VI