Le PM Pham Minh Chinh avance trois propositions lors du 46e sommet de l'ASEAN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de session plénière du 46e Sommet de l'ASEAN. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, les hauts dirigeants des pays membres de l'ASEAN, le Premier ministre du Timor-Leste Xanana Gusmao et le secrétaire général de l'ASEAN ont assisté ce lundi 26 mai à Kula Lumpur à la session plénière du 46e Sommet de l'ASEAN.



Cette session a été présidée par Anwar Ibrahim, Premier ministre de la Malaisie, qui assume la présidence de l'ASEAN 2025.



Lors de la session, les dirigeants des pays ont exprimé leurs condoléances et leur profond regret pour le décès de l'ancien président Trân Duc Luong et ont hautement apprécié ses contributions importantes à la cause du Renouveau, du développement et de l'intégration régionale et internationale du Vietnam.



Ils ont exprimé leur soutien au thème d’actualité de la coopération « inclusive et durable », reflétant le besoin urgent de l’ASEAN de promouvoir un développement équitable, l’autonomie, la solidarité et de répondre efficacement aux défis communs tels que le changement climatique, la sécurité énergétique, la criminalité transnationale et les catastrophes naturelles.



Les dirigeants de l’ASEAN ont convenu d’adopter le document « ASEAN 2045 : Notre avenir commun », comprenant la Vision communautaire de l’ASEAN 2045 et les stratégies politiques, sécuritaires, économiques, culturelles et sociales et de connectivité, établissant ainsi une base stratégique pour la coopération et l’intégration de l’ASEAN dans les décennies à venir.

La séance plénière du 46e Sommet de l'ASEAN. Photo: VNA

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa gratitude pour les sentiments profonds et les condoléances des dirigeants des pays pour le décès de l'ancien président Trân Duc Luong. Il a vivement approuvé l’adoption du document ASEAN 2045 : Notre avenir commun. Dans les temps à venir, le Premier ministre a proposé trois axes de coopération au sein de l’ASEAN.



Premièrement, l’ASEAN remodèle la pensée du développement en considérant l’inclusion comme fondement, l’innovation comme force motrice et la durabilité comme destination. Le Premier ministre a demandé aux agences spécialisées d'étudier et de faire de la « durabilité » l'un des critères d'évaluation de l'efficacité de la mise en œuvre de la Stratégie de coopération 2045, basée sur trois piliers : l'économie verte, la société inclusive et la gouvernance intelligente.



Le chef du gouvernement a également proposé d’accroître la mobilisation des ressources des secteurs public et privé pour promouvoir la transformation numérique, la science, la technologie et l’innovation, développer des initiatives régionales et inciter les partenaires de l’ASEAN à participer.



Deuxièmement, l’ASEAN doit continuer à promouvoir son rôle dans la connexion et l’expansion des connexions au-delà de la région, en diversifiant les produits, les marchés et les chaînes d’approvisionnement. Le Premier ministre a salué la réplication des modèles de sommet ASEAN-Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de sommet économique ASEAN-CCG-Chine avec d'autres partenaires potentiels tels que le Marché commun du Sud et l'Alliance du Pacifique.



Le dirigeant vietnamien a également suggéré l’ASEAN de promouvoir une voix collective forte, soutenir les principes d’un commerce libre, équitable et inclusif et promouvoir le multilatéralisme. Il a exprimé sa confiance dans le fait que l’adhésion rapide du Timor-Leste à l’ASEAN contribuerait de manière significative à renforcer l’autonomie et à approfondir l’inclusivité et la durabilité de l’Association.



Troisièmement, l’ASEAN maintient son rôle central et renforce la résilience régionale. Le Premier ministre a souligné que le succès de l'ASEAN dépendrait de sa capacité à garantir un espace stratégique indépendant et autonome dans la mise en œuvre des politiques régionales.



Face à l'augmentation des crimes transnationaux, le Premier ministre a annoncé la proposition du Vietnam et a espéré que les pays soutiendraient l'élaboration d'une déclaration de l'ASEAN sur le renforcement de l'efficacité de la coopération dans la capture des criminels recherchés.



Il est convaincu qu’avec des convictions et une vision communes, l’ASEAN surmontera toutes les fluctuations et progressera avec force. Le Vietnam s’engage à continuer d’être un membre responsable, actif et proactif, prêt à rejoindre l’ASEAN pour construire une communauté « plus unie, plus résiliente, plus proactive, plus inclusive et plus durable » pour aujourd’hui et pour l’avenir.



Lors de cette session, les dirigeants de l'ASEAN ont convenu d'admettre le Timor-Leste comme 11e membre de l'ASEAN lors du 47e sommet de l'ASEAN en octobre 2025 et ont chargé les ministres et les hauts fonctionnaires de négocier le document d'adhésion du Timor-Leste. -VNA/VI