Le PM Pham Minh Chinh au Sommet d'affaires et d'investissement de l'ASEAN

L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) est pleinement capable d'affirmer sa position de pôle dans un monde multipolaire ainsi que son rôle central dans la coopération et la structure régionales, a déclaré le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lors du Sommet d'affaires et d'investissement de l'ASEAN tenu à Jakarta, en Indonésie, le 4 septembre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du Sommet d'affaires et d'investissement de l'ASEAN tenu à Jakarta, en Indonésie, le 4 septembre. Photo : VNA

S'adressant au forum, intitulé « Centralité de l'ASEAN : Innover vers une plus grande inclusion », le dirigeant vietnamien a déclaré que le bloc dispose d'un espace économique ouvert et étendu avec un réseau de huit accords de libre-échange (ALE), dont la Zone de libre-échange de l'ASEAN (AFTA) et sept autres avec des partenaires clés.



Notamment, l'accord de partenariat économique régional global (RCEP) établit une région de libre-échange englobant 30 % de la population mondiale (avec plus de 688 millions d'habitants) et 32 % du PIB mondial (s'élevant à plus de 3.600 milliards de dollars en 2022).



En outre, de nombreuses nouvelles initiatives ont été lancées pour permettre à l'ASEAN d'optimiser les opportunités découlant des tendances de développement émergentes, telles que la création de l'accord-cadre de l'ASEAN sur l'économie numérique, du cadre pour une économie circulaire, du cadre de l'économie bleue et de la stratégie de l'ASEAN pour la neutralité de carbone, ainsi que des négociations visant à améliorer l'accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN et ses ALE avec la Chine, la République de Corée, le Japon et l'Inde, entre autres.



L'ASEAN est restée indépendante et résiliente, et est restée un point positif en termes de croissance économique qui a atteint 5,6 % l'année dernière et devrait se maintenir à 4,5 % cette année, a poursuivi le Premier ministre.



Le commerce intra-bloc était évalué à plus de 856 milliards de dollars, ce qui représente environ 22 % des recettes commerciales totales de l'ASEAN, a-t-il indiqué, ajoutant que l’Association avait fait face efficacement aux défis en matière de sécurité énergétique et alimentaire et avait combattu la pandémie de COVID-19.



L'ASEAN a servi de lien central dans les mécanismes de coopération régionale à travers ses relations et sa collaboration avec des partenaires extérieurs, selon le dirigeant vietnamien.



Grâce à des mécanismes tels que l'ASEAN 1, l'ASEAN 3 et le Sommet de l'Asie de l'Est (EAS), les pays de l'ASEAN ont établi et maintenu des relations équilibrées et flexibles avec leurs partenaires extérieurs au bloc.



Les pays ont soutenu la centralité de l'ASEAN et accepté ses principes et normes communs, a déclaré le Premier ministre Chinh, notant que 43 pays ont rejoint le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).



Pour aider l'ASEAN à faire valoir son rôle et sa position et à exploiter les opportunités, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que le bloc renforce sa solidarité intra-bloc et maintienne ses principes, ses positions et points de vues communes, ainsi que ses équilibres stratégiques dans les relations avec ses partenaires.



L'ASEAN doit également maintenir ses engagements à long terme en faveur de l'ouverture des marchés et de la promotion du commerce et des investissements, a-t-il déclaré, proposant que le bloc promeuve les ALE et la connectivité économique régionale et mondiale ; et intensifier l'intégration régionale pour mieux exploiter les atouts de chacun pour saisir les opportunités de la nouvelle économie mondiale, en particulier les moteurs de croissance émergents tels que la transformation numérique, la transition verte, l'économie circulaire et l'économie du partage.



L'égalité sociale, le progrès et la protection de l'environnement ne doivent pas être échangés contre la croissance économique, a-t-il déclaré, soulignant que les citoyens doivent être le centre, l'acteur, la cible et le moteur du développement.



Afin de soutenir davantage le rôle des entreprises dans la stimulation de la croissance et la création de nouvelles avancées pour l'ASEAN, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que les gouvernements et les entreprises devaient coopérer plus étroitement, plus efficacement et plus concrètement.



À cet égard, les pays devraient travailler ensemble pour perfectionner leurs institutions en normalisant et en harmonisant les réglementations en matière d'investissement et d'affaires, et en simplifiant les procédures grâce à la transformation numérique, a-t-il suggéré.



Les gouvernements et les entreprises doivent travailler ensemble au développement des infrastructures stratégiques et au développement d’un personnel de haute qualité, considérant que c’est la clé pour accroître la productivité et la compétitivité régionales.



En tant que partenaire fiable et membre actif et responsable, le Vietnam continuera à se coordonner étroitement avec l'Indonésie et les autres pays de l'ASEAN dans le but de construire une ASEAN unie, auto-résiliente et développée, contribuant ainsi à maintenir un environnement de paix, de stabilité et de coopération. et le développement dans la région et dans le monde, a promis le Premier ministre vietnamien.



Il a profité de cette occasion pour inviter les investisseurs à venir au Vietnam avec pour devise « harmoniser les intérêts et partager les risques ».



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa conviction que l'ASEAN en général et le monde des affaires en particulier suivront le rythme des nouvelles tendances, relèveront efficacement les défis et assureront un équilibre entre la reprise et la croissance à court terme et le développement durable à long terme.