Le PM Pham Minh Chinh assiste au 21e Sommet ASEAN-Inde et au Sommet spécial ASEAN-Canada

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a participé jeudi 10 octobre à Vientiane, au Laos, au 21e Sommet ASEAN-Inde et au Sommet spécial ASEAN-Canada.

Lors du 21e Sommet ASEAN-Inde, les dirigeants des pays de l'ASEAN ont salué l'engagement de l'Inde à placer le bloc régional au centre de sa politique "Act East" (Agir à l'Est) et dans son Initiative des océans Indo-Pacifique (IPOI), contribuant activement au développement global des relations ASEAN-Inde.

Sur la base du Partenariat stratégique intégral ASEAN-Inde, les deux parties ont convenu de promouvoir une coopération au développement centrée sur les populations, la connectivité, l'application des sciences et des technologies, ainsi que la transformation numérique. Elles ont également décidé d'élargir la coopération dans les domaines de la transition énergétique, de la lutte contre le changement climatique, de l'économie maritime durable, de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, et du renforcement des capacités médicales. Elles continueront également à maintenir le dialogue, à renforcer la coopération et à organiser des exercices maritimes pour assurer la sécurité.

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé à l'ASEAN et à l'Inde de continuer à renforcer leurs bases communes en matière de culture, de société et d'humain, afin de rendre les relations bilatérales de plus en plus solides et intégrales.

Il a également proposé aux deux parties d'encourager le dialogue, la coopération et la construction de la confiance, de régler les différends par des moyens pacifiques, de répondre aux défis communs, de façonner une architecture régionale ouverte et inclusive et de respecter le droit international.

Le chef du gouvernement vietnamien a salué et soutenu les initiatives de l'Inde telles que l'Alliance solaire internationale, l'Alliance pour les biocarburants, la Coalition pour une infrastructure résiliente face aux catastrophes, et a également demandé à l'Inde de soutenir le développement de l'industrie pharmaceutique.

Pour rendre les relations plus efficaces et concrètes, Pham Minh Chinh a souligné que l'ASEAN et l'Inde doivent promouvoir une coopération économique, commerciale et d'investissement, en mettant en valeur les forces complémentaires et en ouvrant encore davantage leurs marchés respectifs.

Il a également proposé d'élargir la coopération en matière de sciences, de technologies et d'innovation, en particulier dans les domaines des technologies de base, des puces semi-conductrices, de l'économie numérique, de la formation de ressources humaines de haute qualité, etc.

Pham Minh Chinh a exprimé son souhait que l'Inde continue de coopérer et d'aider à la mise en œuvre efficace du cadre de coopération Mékong - Ganga, contribuant ainsi à promouvoir une croissance inclusive et un développement équilibré et durable dans toute la région.

Une déclaration sur le renforcement du partenariat stratégique intégral ASEAN-Inde pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et une déclaration conjointe sur la promotion de la transformation numérique ont été adoptées à la fin du sommet.

Panorama du Sommet spécial ASEAN-Canada. Photo: VNA

Lors du Sommet spéciale ASEAN-Canada sur le renforcement de la connectivité et de la résilience, les dirigeants des pays ont salué les progrès positifs réalisés dans les relations et la coopération ASEAN-Canada depuis que les deux parties ont élevé leurs relations au niveau de Partenaire stratégique en 2023. L'ASEAN est désormais le quatrième partenaire commercial du Canada. En 2023, le commerce bilatéral a atteint 20,35 milliards de dollars et les flux d'investissement direct étranger du Canada vers l'ASEAN se sont élevés à 3,39 milliards de dollars.

Soulignant la position centrale et l'importance de l'ASEAN dans la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé sa détermination à finaliser les négociations sur l'Accord de libre-échange ASEAN-Canada d'ici 2025, apportant des avantages tangibles et de la prospérité aux populations. Parallèlement, le Canada continuera de mettre en œuvre efficacement ses engagements et de prioriser la coopération, notamment avec l'initiative "Porte commerciale canadienne en Asie du Sud-Est" d'une valeur de 24 millions de dollars canadiens, ainsi que le décaissement efficace du Fonds en fiducie du Plan d'action ASEAN-Canada d'un million de dollars canadiens pour les programmes et projets de coopération bilatéraux.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé des orientations pour développer les relations ASEAN-Canada de manière substantielle et efficace.

Selon lui, l'ASEAN et le Canada doivent accoder la priorité au renforcement de la connectivité commerciale et des investissements, finaliser les négociations sur l'Accord de libre-échange ASEAN-Canada d'ici 2025, ainsi que tirer pleinement parti de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Il a souligné la priorité de connecter les peuples, d'élargir la coopération en matière d'éducation et de formation, et d'aider l'ASEAN à développer des ressources humaines de haute qualité, en offrant davantage de bourses aux étudiants et chercheurs des pays de l'ASEAN pour qu'ils viennent au Canada pour étudier et mener des recherches.

Pham Minh Chinh a proposé au Canada de promouvoir sa coopération pour améliorer la résilience face aux défis du changement climatique, en soutenant les pays de l'ASEAN, en particulier la sous-région du Mékong, dans la transition énergétique, la protection de l'environnement, la gestion des catastrophes, la réponse au changement climatique et la réduction des émissions, en vue d'un développement durable.

En outre, le Canada devrait également participer à l'appui de l'ASEAN dans le renforcement du développement de l'économie numérique, de l'économie verte, de l'économie circulaire et de la cybersécurité.

Le Sommet spécial ASEAN-Canada a adopté une déclaration conjointe sur le renforcement de la connectivité et de la résilience de l'ASEAN. -VNA