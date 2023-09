Le PM Pham Minh Chinh arrive en Indonésie pour participer au 43e Sommet de l'ASEAN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est arrivé le 4 septembre à l'aéroport international Soekarno-Hatta, en Indonésie, pour commencer sa participation aux activités dans le cadre du 43e Sommet de l'ASEAN et des réunions connexes, qui aura lieu du 4 au 7 septembre à Jakarta.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est arrivé le 4 septembre à l'aéroport international Soekarno-Hatta, en Indonésie, pour commencer sa participation aux activités dans le cadre du 43e Sommet de l'ASEAN et des réunions connexes. Photo : VNA

Comme prévu, lors du 43ème Sommet de l'ASEAN, les pays évalueront la mise en œuvre de la Vision de la Communauté régionale 2025 et des plans directeurs sur les trois piliers politiques : sécurité, économie et culture – société, qui guideront la stratégie de développement de l'ASEAN pour les 20 ans prochains vers une Communauté unie, résiliente, créative, dynamique et centrée sur les personnes, discuter des mesures visant à approfondir les relations entre l'ASEAN et ses partenaires et discuter des situations régionales et mondiales.



L'ASEAN adoptera et reconnaîtra de nombreux documents importants tels que la Vision de la Communauté de l'ASEAN à l'horizon 2045, la Déclaration de Concorde de l'ASEAN IV et la Déclaration de l'ASEAN pour la croissance, ainsi que des documents sur des domaines spécifiques de coopération au sein de l'ASEAN et entre le bloc et ses partenaires dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'économie numérique, de l'économie bleue, de l'agriculture, de l'écosystème des véhicules électriques, du développement familial et de l'égalité des sexes, de l'éducation préscolaire et de l'intégration des personnes handicapées.



La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au 43ème Sommet de l'ASEAN et aux événements qui l'accompagnent permettront de partager les points de vue du Vietnam, de proposer des initiatives et des lignes directrices dans de nombreux domaines de coopération, afin de réaliser le thème «Statut de l'ASEAN : l'épicentre de la croissance », consolider le processus de construction d’une Communauté forte et unie, avec un rôle et une position de plus en plus importants tant dans la région que dans le monde.



En marge du 43ème Sommet de l'ASEAN, le chef du gouvernement vietnamien rencontrera les dirigeants de nombreux pays et organisations internationales participant à l’événement pour promouvoir la coopération et les échanges bilatéraux sur des questions d'intérêt mutuel.



Il participera également au Sommet des affaires et de l'investissement de l'ASEAN sur le thème « L'ASEAN dans un monde multipolaire » et au Forum ASEAN-Indo-Pacifique pour promouvoir la coopération dans les domaines des infrastructures vertes, de la finance durable et de l'économie créative, entre autres.