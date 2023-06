Le PM Pham Minh Chinh arrive en Chine pour une visite officielle et la réunion annuelle du FEM

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh est arrivé dimanche 25 juin à Pékin, entamant une visite officielle en Chine et participant jusqu’au 28 juin à la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (FEM).

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh accueilli à sa descente d’avion, à Pékin, en Chine. Photo: VNA

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s’entretiendra avec son homologue chinois Li Qiang, aura une entrevue avec le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping; et rencontrera le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale Zhao Leji.

Il assistera également à des séances importantes de la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du et aura des réunions bilatérales avec le PDG du FEM, Klaus Schwab et des dirigeants d’autres pays et d’organisations internationales.