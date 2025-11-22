Le PM Pham Minh Chinh arrive en Afrique du Sud pour le Sommet du G20

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse entament leur voyage d'affaire en Afrique du Sud. Photo : VNA

Il s'agit de la première visite d'un Premier ministre vietnamien en Afrique du Sud depuis 21 ans.

Le Sommet du G20 se tient à Johannesburg – l’une des plus grandes villes d’Afrique du Sud et du monde. L’événement, organisé du 22 au 23 novembre, a pour thème « Solidarité, égalité et développement durable », et met l’accent sur quatre priorités : Renforcer la résilience et la capacité de réponse aux catastrophes naturelles ; promouvoir une gestion durable de la dette pour les pays à faible revenu ; mobiliser des financements pour une transition énergétique juste ; exploiter les minéraux essentiels au service d'une croissance inclusive et durable.

Après six participations précédentes au sommet, le Vietnam présentera cette année un message politique centré sur plusieurs orientations majeures, contribuant aux efforts visant à stimuler la croissance économique mondiale, réduire les risques et renforcer la coopération dans des domaines stratégiques tels que les minéraux, l’énergie, la réforme du système commercial, financier et d’investissement mondial dans le contexte actuel de redéfinition des règles et normes internationales.

Le personnel de l'ambassade ainsi que la communauté vietnamienne d'Afrique du Sud accueillent le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse. Photo : VNA

En marge du Sommet, le Premier ministre aura de nombreux entretiens bilatéraux avec des dirigeants de pays et d’organisations internationales afin de promouvoir la coopération dans des domaines stratégiques pour le Vietnam tels que la transition verte, la transition numérique, l’innovation, le développement des infrastructures stratégiques, la formation de ressources humaines de haute qualité… contribuant ainsi à mobiliser au maximum les ressources internationales au service des objectifs de développement national.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh mènera également des activités bilatérales avec l’Afrique du Sud pour approfondir les relations Vietnam – Afrique du Sud dans divers domaines, concrétiser les accords de haut niveau et avancer vers l’élévation du cadre des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique. -VNA/VI