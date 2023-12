Le PM Pham Minh Chinh arrive à Dubai pour pour la COP28 et ses activités aux Émirats arabes unis

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne sont arrivés le 30 novembre (heure locale) à l'aéroport international Al Maktoum, dans la ville de Dubaï, pour commencer leur voyage d'affaires afin d'assister au Sommet mondial de l'action pour le climat dans le cadre de la 28e Conférence des parties participantes à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) et aux activités bilatérales aux Émirats arabes unis du 30 novembre au 3 décembre, à l'invitation du gouvernement des Émirats arabes unis.



Selon les prévisions, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera et prendra la parole à d'importantes conférences, forums et séances de discussion dans le cadre de la COP28. Il aura des contacts bilatéraux avec des dirigeants de pays et des organisations internationales et aussi les Émirats arabes unis.

Le personnel de l'ambassade du Vietnam accueille le Premier ministre et son épouse. Photo : VNA



La participation du Premier ministre vietnamien à la COP28 envoie un message fort aux amis internationaux concernant la participation proactive, positive et responsable du Vietnam à la gestion de l'un des défis mondiaux les plus importants et les plus courants : changement climatique. Elle affirme aussi le rôle et la position du Vietnam dans les cadres de coopération régionale et internationale, affirmant la politique cohérente du Vietnam visant à construire une économie verte, une économie circulaire et à répondre de manière proactive au changement climatique.

Après 30 ans de l’établissement de relations diplomatiques (1993-2023), les relations de coopération entre les Émirats arabes unis et le Vietnam se développent fructueusement. Les deux parties souhaitent accroître leur coopération dans tous les domaines, échangent régulièrement des délégations à tous les niveaux et se soutiennent régulièrement lors de forums et d’organisations internationales.



Les Émirats arabes unis sont le principal partenaire commercial et d'investissement du Vietnam dans la région du Moyen-Orient, avec un commerce bilatéral ces dernières années atteignant toujours environ 5 milliards de dollars. Les Émirats arabes unis sont l'un des principaux investisseurs au Vietnam, avec 38 projets. Le Vietnam compte actuellement environ 4 500 travailleurs aux Émirats arabes unis. - VNA/VI