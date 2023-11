Le PM Pham Minh Chinh arrive à Ankara, entamant sa visite officielle en Turquie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse Le Thi Bich Tran et la délégation vietnamienne les accompagnant sont arrivés, à 21h20 le 28 novembre (heure locale, soit 01h20 le 29 novembre, heure de Hanoï) à l'aéroport international Esenboga, dans la capitale turque Ankara, entamant leur visite officielle en Turquie du 29 au 30 novembre à l'invitation du gouvernement turc.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh arrive à l'aéroport international Esenboga, dans la capitale turque Ankara. Photo: baochinhphu.vn

Il s'agit de la première visite officielle en Turquie du Premier ministre vietnamien, également du premier échange de délégations de haut niveau entre les deux pays depuis 2018.

Durant son séjour, le Premier ministre Pham Minh Chinh aura des entretiens et entrevues avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, le vice-président turc Cevdet Yilmaz et le président de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, Numan Kurtulmus. Il rencontrera des ministres et des dirigeants de grandes entreprises turques, assistera à un forum d’affaires Vietnam-Turquie et visitera des établissements économiques, culturels et historiques locaux.

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 45 ans (7 juin 1978 - 7 juin 2023), l'amitié et la coopération entre le Vietnam et la Turquie se développent bien dans de nombreux domaines tels que la politique, l'économie, le commerce, l'éducation, la culture...

La Turquie considère le Vietnam comme un partenaire de premier plan au sein de l'ASEAN. Parallèlement, la Turquie est l'un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam au Moyen-Orient. Le commerce bilatéral a atteint près de 2 milliards de dollars en 2022. Selon les calculs cumulatifs jusqu'en octobre 2023, la Turquie comptait 36 projets d'investissement valides au Vietnam avec un montant total de près d'un milliard de dollars, se classant au 26e rang parmi les 143 pays et territoires investissant au Vietnam.

Cette visite officielle en Turquie du Premier ministre Pham Minh Chinh revêt des significations importantes pour renforcer la confiance politique, améliorer l'efficacité de la coopération multiforme entre les deux pays et approfondir la coopération Vietnam-Turquie.