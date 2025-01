Le PM Pham Minh Chinh apprécie les développements positifs dans les relations Vietnam-WEF

Le Premier ministre Pham Minh Chinh remet le doctorat honorifique de l'Université nationale de Hanoï au professeur Klaus Schwab. Photo : VNA

À l'occasion de sa participation à la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF), le matin du 22 janvier (heure locale) à Davos, en Suisse, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du forum.

Le Premier ministre s'est également réjoui des développements positifs dans les relations entre le Vietnam et le WEF ces derniers temps, en particulier l'inauguration du Centre de la révolution industrielle 4.0 à Ho Chi Minh-Ville, tout en affirmant qu'il s'agissait d'une étape importante dans les relations entre les deux parties.

Il a hautement apprécié la vision et la stratégie à grande échelle du professeur Klaus Schwab pour fonder le WEF et le transformer en un forum économique de premier plan, de grande envergure et de prestige où des dirigeants de pays, de grands groupes et organisations du monde entier venaient échanger et discuter.

Pham Minh Chinh a demandé au professeur Klaus Schwab de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de la politique de développement de la science et de la technologie, en se connectant avec les entreprises, les experts et les scientifiques membres du WEF pour développer un écosystème d'innovation. Le Premier ministre a également demandé au WEF de soutenir le Vietnam et de coprésider un forum économique annuel d'envergure mondiale à Ho Chi Minh-Ville.

Le professeur Klaus Schwab a estimé que la participation du Premier ministre à la conférence de cette année revêtait une importance particulière pour le WEF et la communauté des affaires mondiale. Le professeur a estimé que le Vietnam jouait un rôle de plus en plus important dans le processus de restructuration du paysage géopolitique de la région et du monde. Il a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, identifiant le Vietnam comme un modèle de croissance économique et de combinaison de croissance économique et de protection de l'environnement.

Il a affirmé que le WEF continuerait à connecter le Vietnam aux entreprises mondiales et aux fonds d’investissement ; aiderait le Vietnam à attirer des investissements de haute qualité dans les secteurs prioritaires et soutenait le développement de ressources humaines de haute qualité et l’innovation. Il a souligné que l'inauguration du Centre de la révolution industrielle 4.0 à Ho Chi Minh-Ville était une étape importante dans les relations entre les deux pays

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne ont assisté à la cérémonie de remise du doctorat honorifique de l'Université nationale de Hanoï au professeur Klaus Schwab. Le dirigeant vietnamien a souligné que l'attribution de ce titre visait à reconnaître les précieuses contributions du fondateur du WEF sous deux aspects : une personne qui travaille dur et se consacre de tout son cœur ; une personne qui fait émerger de nouvelles idées et de nouvelles directions, façonne l'économie mondiale, apporte des bénéfices au monde, à tous les peuples du monde. - VNA/VI