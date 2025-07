Le PM Pham Minh Chinh appelle Makara Capital Partners à investir dans les secteurs prioritaires du Vietnam

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a reçu, le 2 juillet à Hanoï, Ali Ijaz Ahmad, PDG de Makara Capital Partners (Singapour), accompagné de ses collaborateurs, en mission d’étude et de promotion de l’investissement au Vietnam.

Ali Ijaz Ahmad a affirmé que son groupe avait mené des recherches approfondies sur le marché vietnamien et qu’il faisait pleinement confiance à la vision stratégique, aux ambitions de développement et aux orientations de long terme du pays.

Dans cette dynamique, Makara Capital Partners s’emploie activement à promouvoir un projet de zone industrielle pharmaceutique et biotechnologique dans la province de Hưng Yen. Parallèlement, le groupe est en contact étroit avec les autorités centrales et locales vietnamiennes pour étudier des partenariats dans les domaines de l’énergie, des infrastructures et la restructuration du secteur bancaire. Le groupe envisage également de participer à la création d’un centre financier international au Vietnam, avec une capacité de mobilisation de fonds estimée entre 5 et 7 milliards de dollars.

Saluant les performances de Makara Capital Partners au cours de ces dernières années, le Premier ministre vietnamien a exprimé son soutien à l’intérêt du groupe pour le marché vietnamien. Il a souligné que les secteurs ciblés par le groupe tels que l’industrie pharmaceutique-biotechnologique et le centre financier international étaient des axes prioritaires du Vietnam dans sa stratégie de développement rapide, durable et respectueuse de l’environnement.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (droite) reçoit à Hanoï Ali Ijaz Ahmad, PDG de Makara Capital Partners (Singapour). Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a exhorté Makara Capital Partners à prendre rapidement des décisions d’investissement et à envisager une expansion plus large au Vietnam, notamment dans les secteurs clés pour le pays. Il a appelé à un esprit de coopération « gagnant-gagnant » : travailler ensemble, partager les bénéfices, réussir ensemble et célébrer ensemble la prospérité et le bonheur.

Enfin, Pham Minh Chinh a affirmé qu’avec l’esprit de « harmoniser les intérêts, partager les risques », le gouvernement vietnamien s’engageait à accompagner Makara Capital Partners et à créer des conditions favorables pour que le groupe investisse et mène ses activités avec efficacité et succès au Vietnam. - VNA/VI