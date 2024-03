Le PM Pham Minh Chinh appelle les entreprises australiennes à venir investir au Vietnam

Dans la cadre de sa participation au Sommet spécial pour commémorer le 50e anniversaire des relations entre l’ASEAN et l’Australie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé, dans la matinée du 5 mars (heure locale) à Melbourne, à un forum des affaires Vietnam-Australie.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh au forum des affaires Vietnam-Australie à Melbourne le 5 mars. Photo: VNA

Présentant un aperçu des orientations, des politiques et des réalisations du Vietnam ces dernières années, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la coopération économique, commerciale et d'investissement était un pilier important des relations bilatérales. Selon lui, les résultats déjà obtenus sont respectables mais restent modestes par rapport au potentiel et à l'espace de coopération des deux pays. Le dirigeant vietnamien a appelé les associations, les milieux d'affaires et les investisseurs des deux pays à promouvoir leur coopération.

Pham Minh Chinh a affirmé que les deux gouvernements continueraient à créer des conditions favorables à la coopération bilatérale.

Le gouvernement vietnamien défendra les droits et intérêts légaux et légitimes des entreprises et des investisseurs, a-t-il déclaré, soulignant sa détermination à promouvoir trois percées stratégiques en matière de construction institutionnelle, d’infrastructures, de formation des ressources humaines, ainsi que simplifier les procédures administratives.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé à l’Australie de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre des trois percées susmentionnées.