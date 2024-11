Le PM Pham Minh Chinh appelle à accélérer les nouveaux moteurs de croissance

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprime lors de la réunion ordinaire d’octobre du gouvernement, à Hanoi, le 9 novembre. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné samedi 9 novembre la nécessité de renouveler les moteurs de croissance traditionnels et d’en promouvoir de nouveaux, notamment la transformation numérique nationale, afin de soutenir la croissance au cours des mois restants de 2024 et des années suivantes.

La priorité doit continuer à être accordée à la promotion de la croissance associée au maintien de la stabilité macroéconomique, au contrôle de l’inflation et à la garantie des principaux équilibres de l’économie, a-t-il déclaré lors de la réunion ordinaire d’octobre du gouvernement.

Les objectifs comprennent un taux de croissance du PIB au quatrième trimestre d’environ 7,4% à 7,6% pour porter le chiffre de l’année entière à plus de 7%, un contrôle de l’inflation à moins de 4,5%, une croissance du crédit de 15% et une augmentation d’au moins 15% des recettes du budget de l’État, a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a demandé des efforts inlassables pour mettre en œuvre la politique monétaire de manière proactive, flexible, rapide et efficace ; la combiner de manière synchrone, harmonieuse et étroite avec une politique budgétaire expansionniste raisonnable et d’autres politiques macroéconomiques.

Il faut accélérer la mise en œuvre des projets d’investissement public et des trois programmes cibles nationaux, encourager l’investissement privé et le partenariat public-privé, attirer de manière sélective les IDE et mettre en place des politiques de soutien pour attirer les capitaux dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, en particulier les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle (IA).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les entreprises à mettre en œuvre rapidement et résolument les tâches pour commencer les travaux sur le projet de chemin de fer Lào Cai - Hanoi - Hai Phong en 2025, puis sur la ligne Lang Son - Hanoi.

Dans l’optique d’identifier la réforme des comme «une percée des percées», le chef du gouvernement a demandé d’accélérer l’amélioration des institutions et des lois, de réformer les procédures administratives, de continuer de supprimer les obstacles juridiques et de promouvoir la décentralisation, de remédier à la lenteur de la publication des règlements et des documents détaillés guidant l’application de la loi, et de promulguer prochainement un décret sur la création, la gestion et l’utilisation d’un fonds de soutien aux investissements dans les projets de développement des ressources humaines de haute qualité pour servir le développement de la haute technologie.

Il a également souligné la nécessité d’assurer le bien-être social et de meilleures conditions de vie pour la population, de construire un réseau de sécurité sociale couvrant les personnes de tous les horizons, d’assurer le progrès social et l’égalité sans laisser personne de côté, et de prendre des mesures drastiques pour mener à bien le mouvement d’émulation afin de mettre fin aux logements temporaires et délabrés dans tout le pays d’ici 2025.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, il faut prendre davantage de mesures pour assurer l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre, en particulier dans les parcs industriels et dans les industries émergentes, renforcer la défense et la sécurité nationales, intensifier la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et d’autres phénomènes négatifs ; et améliorer l’efficacité des affaires étrangères et de l’intégration internationale.

Le mois dernier, le gouvernement s’est attaché à ordonner aux ministères, aux secteurs et aux localités de mettre en œuvre les conclusions du 10e plénum du Comité central du Parti, de faire face aux conséquences des tempêtes et des inondations, en particulier du typhon Yagi, de préparer la huitième session de l’Assemblée nationale et de gérer les projets peu performants.

De nombreuses organisations et experts internationaux continuent d’apprécier les résultats et les perspectives de l’économie vietnamienne. Standard Chartered a relevé ses prévisions de croissance du PIB du Vietnam en 2024 de 6% à 6,8%, HSBC a également ajusté ses projections à la hausse de 6,5% à 7% ; et le Bureau de recherche macroéconomique ASEAN+3 (AMRO) a prédit qu’en 2024 et 2025, le Vietnam pourrait avoir la plus forte croissance parmi les pays ASEAN+3. – VNA/VI